Líderes europeus do sector do golfe reúnem-se na Madeira em Novembro

Entre 10 e 12 de Novembro de 2025, a ilha da Madeira será o ponto de encontro de cerca de 250 dos profissionais mais influentes do golfe a nível internacional, que irão reunir-se na 'Golf Business Conference – Driving Change' para discutir o futuro do sector.

O evento é promovido pela GCAE – Golf Course Association Europe e pelo CNIG – Conselho Nacional da Indústria do Golfe, com o apoio da Associação de Promoção da Madeira (AP Madeira) e do Turismo de Portugal. Trata-se do único encontro europeu dedicado exclusivamente a gestores e operadores de campos de golfe, reforçando o papel do destino Madeira neste segmento turístico.

“O golfe está a crescer, mas também aumentam as expectativas sobre quem gere os campos diariamente”, sublinha Renate Roeleveld, CEO da GCAE. “O nosso papel é ouvir quem está no terreno, criar ligações, inspirar e representar os seus interesses. Esta conferência é o espaço onde conversas francas se transformam em soluções práticas – para que cada participante leve consigo ideias aplicáveis ao seu negócio e ao futuro do jogo”, reitera o representante da Golf Course Association Europe.

Durante três dias, os participantes irão abordar tópicos centrais para a sustentabilidade e rentabilidade da indústria do golfe, com foco em temas como: o perfil do novo jogador e a fidelização de clientes, o impacto do golfe no comportamento e na memória — numa sessão conduzida pelo neurocientista Stephen Smith — ou como a Troon está a gerir as mudanças geracionais entre jogadores e equipas.

O programa inclui igualmente uma análise sobre tendências globais que afetam o desporto e a gestão de campos, pelo professor Bartel Berkhout, bem como a apresentação da visão da R&A para o futuro, no âmbito da iniciativa Golf Course 2030.

Neste evento será apresentado ainda o um estudo sobre impacto económico do golfe “Avaliação do Impacto da Indústria do Golf em Portugal por via do Turismo Residencial e Mercado Imobiliário”, elaborado pela NOVA SBE seguido de uma mesa-redonda com especialistas do sector.

O programa inclui não só sessões de trabalho, mas também experiências no terreno. Os participantes terão oportunidade de jogar no histórico Santo da Serra Golf Course, palco de vários torneios do PGA European Tour, e visitar o Ponta de Pargo Golf Course, o novo projecto de assinatura Faldo Design, actualmente em construção na ilha.

O presidente do CNIG, Nuno Sepúlveda, destaca a importância da escolha da Madeira para receber esta edição: “Pela quarta vez, Portugal foi escolhido para a organização desta conferência internacional. Esta escolha reflecte a dinâmica da indústria portuguesa do golfe, bem como o profissionalismo dos empresários do sector, representados pelo CNIG, em demonstrar as melhores práticas que têm estado na base do sucesso de várias regiões do país como destinos de golfe turístico”.

Segundo o responsável, “Portugal e os arquipélagos, nomeadamente a Madeira, oferecem os melhores destinos de golfe do mundo”, acrescentando que o crescimento do número de praticantes e de voltas jogadas “tem tido um forte impacto na economia nacional”.

O presidente do CNIG reforça que "esta é uma oportunidade única para todos se actualizarem com as últimas tendências e desenvolvimentos do sector e conhecerem, em primeira mão, alguns dos agentes que protagonizam essas mudanças”.

Descarregue aqui o programa completo da Conferência EGBC 2025: