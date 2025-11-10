Workshop sobre cibersegurança aborda ameaças digitais e boas práticas de segurança

A Sala Ursa Menor 1, no Madeira Tecnopolo, acolhe o workshop 'Introdução à Cibersegurança: Conceitos, Ameaças e Boas Práticas', no dia 28 de Novembro, entre as 8h45 e as 17h45. Trata-se de uma organização da Universidade da Madeira e da ARDITI.

"Com uma abordagem prática, esta iniciativa visa sensibilizar e capacitar profissionais para os desafios da cibersegurança, promovendo a adopção de medidas eficazes de protecção de dados e segurança digital em ambientes pessoais e corporativos", explica nota à imprensa.

Ao longo da sessão serão explorados temas como gestão de riscos e identificação de ameaças digitais, implementação de medidas de segurança (criptografia, autenticação e integridade de dados), legislação aplicável e certificação QNRCS, bem como as respostas a incidentes e protecção da identidade digital.

A formação será conduzida por Filipe Freitas, Professor Adjunto Convidado na Escola Superior de Tecnologias e Gestão da Universidade da Madeira e director da MEO na Região Autónoma da Madeira. Especialista em Ciências Informáticas com foco na Administração de Redes, é também instrutor da Academia Cisco e Vogal Nacional do Colégio de Engenharia Informática da Ordem dos Engenheiros.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia devido ao número limitado de vagas. O evento é dirigido a profissionais, colaboradores e gestores de empresas, entidades públicas e privadas que pretendam reforçar os seus conhecimentos e práticas de segurança digital.