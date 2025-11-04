Indústria de gaming é aposta para responder a problemas reais

O Madeira Gaming Summit reúne dezenas de quadros de empresas de videojogos e decorre, hoje, no hotel Savoy Palace. Este é o primeiro evento desta dimensão a decorrer na Região e, logo na abertura, cumpriu um dos objectivos, a promoção da Madeira, com destaque para as belezas naturais, gastronomia e cultura. O encontro tem um programa social vasto que começou ontem.

Este evento é uma organização da ACIF e do consórcio eGames Lab que reúne entidades públicas e privadas.

A directora regional de Competitividade, Inovação Sustentabilidade representou o Governo Regional na sessão de abertura e destacou a importância de uma indústria em crescimento na Região.

“A indústria de gaming está em crescimento e podemos utilizar para diversificar a economia na Madeira. É uma honra receber um evento desta magnitude. A Madeira está com muito boas expectativas neste mercado”, afirmou Andreia Collard.

A directora regional referiu a importância de uma indústria que pode “vir a ajudar no desenvolvimento económico, no planeamento urbano, na educação, na saúde”. O gaming já é vuisto como uma solução para responder a problemas e novos desafios.

“Graças às tecnologias que utiliza vai dar um passo enorme, do entretenimento e da brincadeira de estarmos a jogar, para algo que vai solucionar muitos dos desafios que temos hoje em dia”, explica.

Andreia Collard dá como exemplo as áreas da saúde ou da administração pública que podem uma simulação do mundo virtual e do que poderá vir a acontecer e as suas consequências.

“A junção da virtualidade com o ecossistema físico pode ajudar a vermos a consequências de algo antes de o fazermos”, sublinha.

Na Madeira, há vários projectos de gaming em curso, nomeadamente os do eGames Lab.

A Madalia, uma empresa madeirense, recebeu reconhecimento internacional com uma cópia virtual da Madeira, em terra e no mar.