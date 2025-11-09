Saiba onde vai estar o radar da PSP neste mês de Novembro

A Polícia de Segurança Pública volta a fiscalizar a velocidade rodoviária com utilização de radar neste mês de Novembro, no âmbito da campanha ‘Quem o avisa…’.

Amanhã, os radares da PSP vão estar posicionados na Viaexpresso 5, entre o Faial e Santana, entre as 9h e as 12 horas. Já durante a tarde, entre as 14h e as 18 horas, vão estar na Viaexpresso 1, no Porto da Cruz.

Na terça-feira, entre as 10h e as 18 horas, a PSP vai fiscalizar com radar na Rua Levada dos Ilhéus, no Funchal, e, na próxima quinta-feira, das 8h às 12 horas, na via rápida, na zona da Quinta Grande.

No dia 18 de Novembro os radares da PSP voltam à estrada, entre as 15h30 e as 17h30, também na via rápida, mas na zona do Caniço.

No dia seguinte, entre as 18h30 e as 20h30, a polícia vai controlar a velocidade na Rua 5 de Outubro.

Por fim, no dia 25 de Novembro, entre as 18h e as 22 horas o radar volta a fiscalizar os condutores em excesso de velocidade na via rápida, na zona de Câmara de Lobos.

Contudo, é preciso ter em conta que pode haver outras operações de fiscalização não divulgadas.