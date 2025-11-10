Maria Sharapova incrédula com transformação tecnológica no ténis

A antiga tenista Maria Sharapova mostrou-se hoje incrédula com a transformação tecnológica do desporto na recuperação dos atletas desde o término da carreira, durante um painel na noite de abertura da Web Summit, em Lisboa.

"Deixei o desporto há cinco anos e tem sido incrível assistir à transição, na forma como os atletas se preparam para os jogos e a forma como recuperam dos jogos. Lembro-me de gastar muito tempo com o meu treinador, a navegar por diferentes vídeos, para os compilar num de dois minutos para estudar o jogo da adversária. Agora, é possível fazê-lo numa questão de minutos. Ver como os atletas também levam a sério a recuperação é impressionante", realçou, na cimeira de tecnologia.

Num painel com a temática "Jogadas mais inteligentes: como a IA está a mudar o jogo", Maria Sharapova começou por atirar, perante uma MEO Arena repleta, que a última vez que viu um público assim e esteve tão nervosa "foi a jogar no US Open".

"Uma das razões que me faz amar tanto desporto é que é muito relacionado com instintos. Aprendi ao longo destes anos que, quanto mais inteligente um jogador é, melhores os seus instintos se tornam. Num 'tie-break' de terceiro 'set', poderemos já não pensar em certos aspetos, porque já os aprendemos, sabemos que existem e que são certos. Eu era cética, mas agora consigo ver os benefícios disso", frisou.

A ex-líder do ranking mundial e vencedora de cinco torneios do Grand Slam, de 38 anos, lembrou que, quando iniciou a carreira, estava mais distante dos fãs, por treinar longe deles e também por, naquela altura, existirem poucas redes sociais.

"Estou particularmente curiosa com o prolongamento da carreira dos atletas. Tem havido tantas inovações nos campos da biomecânica e da medicina, que poderão prolongar e permitir a um atleta jogar muitos mais anos. Há distintas maneiras de inteligência artificial que podem ajudar os atletas a prolongar a carreira. Todos nós temos atletas favoritos e gostaríamos de os ver competir mais tempo", expressou.

Nesta edição da Web Summit, que decorre até dia 13 de novembro, são esperados mais de 70.000 participantes, acima de 2.500 'startups' a exibir os seus produtos e serviços e mais de 1.000 investidores.

A Web Summit começou em Lisboa em 2016 e a sua realização está garantida até 2028.