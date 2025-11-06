Quinta Magnólia recebe Madeira Ladies Open 2025

O torneio internacional de ténis feminino 'Madeira Ladies Open' regressa à Quinta Magnólia entre 9 e 16 de Novembro.

Integrado no circuito da International Tennis Federation (ITF), categoria W50, este torneio, que vai já na sua sexta edição, contará com a presença de jogadoras posicionadas dentro do top 150 mundial, "o que reforça o nível competitivo e o prestígio do torneio", refere a Associação de Ténis da Madeira, em comunicado.

Entre as atletas da Região, vão participar Madalena Fernandes e Francisca Marote, que marcarão presença no quadro principal.