CD São Roque distinguido como Sócio de Mérito no ténis de mesa português

O Clube Desportivo São Roque (CDSR) foi formalmente reconhecido como Sócio de Mérito pela Federação Portuguesa de Ténis de Mesa (FPTM), numa cerimónia que decorreu no passado sábado, 25 de Outubro, no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

​Esta distinção visa reconhecer o percurso e o contributo do CDSR para a promoção e desenvolvimento do ténis de mesa a nível nacional.

​Na cerimónia a colectividade madeirense esteve representado pelo seu vice-presidente, Carlos Morais, que recebeu o diploma em nome de toda a direção e dos seus atletas.

​“É com enorme orgulho que o CDSR recebe esta honra da FPTM. Este reconhecimento é o reflexo do trabalho e da dedicação de décadas dos nossos sócios e dirigentes, e um incentivo crucial para continuarmos a apostar na formação e na alta competição do Ténis de Mesa”, declarou Carlos Morais.

​O CDSR reitera o seu compromisso com os valores do desporto e com a excelência na modalidade.