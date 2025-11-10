Portuguesa nos oitavos de final Madeira Ladies Open

Pelo menos uma tenista portuguesa vai estar na segunda ronda da edição deste ano do Madeira Ladies Open.

No sorteio do quadro principal que decorreu ao final da tarde desta segunda-feira, foi revelado que Sara Lança e Milla Sequeira vão defrontar-se na primeira ronda de uma prova, que ainda vai contar com a alentejana Ana Filipa Santos, também ela “convidada” para jogar. Pipa (nome pelo qual é conhecida no meio tenístico nacional), vai ter como oponente a ucraniana Daria Yesypchuk, que apesar de ter sido afastada na ronda de acesso, foi repescada como lucky loser.

Quando a Madalena Fernandes, a jovem madeirense tentou mas não conseguiu contrariar a maior experiência da neerlandesa Madelief Hageman, acabando por sair derrotada por um duplo 6-2.

A alemã Tamara Korparsch, primeira cabeça-de-série e atual 151.ª do ranking WTA, vai ter como adversária na sua estreia no Funchal a francesa Astrid Lew Yan Foon (360.ª). A lituana Kustina Mikulskyte, segunda jogadora mais cotada em prova, que surge esta semana no lugar 217.º do Mundo, joga a continuidade com a experiente tenista búlgara, Isabella Shinikova, enquanto a checa Barbora Palicova (228.ª) tem como oponente a espanhola Carmen Lopez Martinez, que “furou” a fase de qualificação para estar entre as melhores.

Destaque ainda para a entrada no “quadro” da jovem promessa sueca, Lea Nilsson, de apenas 17 anos, que foi finalista vencida do torneio júnior do US Open deste ano e que hoje bateu a actual número 1 do Luxemburgo, Marie Weckerle.

Nos pares, a dupla madeirense Madalena Fernandes e Francisca Marote ficou isenta da primeira ronda, medindo forças nos quartos-de-final com as cotadas Erika Andreeva (Rússia) e Margaux Rouvroy (França).

Sara Lança e Milla Sequeira jogam a continuidade com a indiana Vasanti Shinde e a francesa Tiphanie Lemaitre.

Ana Filipa Santos, que joga ao lado da romena Briana Szabo, vai aguardar pelo desfecho do duelo entre as duplas Baylen Brown e Jamilah Snells, dos Estados Unidos, e Polina Baskhmutkina (Bélgica) e Mina Hodzic (Alemanha).

Realizou-se, esta tarde, a habitual cerimónia oficial de apresentação do Madeira Ladies Open, que contou com uma série de individualidades, entre as quais o presidente da Região Autónoma da Madeira, Miguel Albuquerque. Marcaram também presença: a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, o vice-presidente Câmara Municipal do Funchal, Carlos Rodrigues, o presidente da Federação Portuguesa de Ténis, João Paulo Santos, bem como o secretário-geral, Vasco Costa, e os anfitriões, João Pedro Mendonça, presidente da direcção da Associação de Ténis da Madeira (ATMAD) e António Trindade, presidente da Assembleia Geral da ATMAD.