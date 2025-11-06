Fu Yu eliminada no WTT de Frankfurt de ténis de mesa
A portuguesa Fu Yu foi hoje eliminada na estreia no WTT de Frankfurt, ao perder por 3-0 com a alemã Sabine Winter na primeira eliminatória do torneio alemão de ténis de mesa.
Yu, 58.ª classificada do ranking mundial, foi incapaz de contrariar o favoritismo de Winter, que ocupa o 16.º lugar na hierarquia, cedendo pelos parciais de 7-11, 5-11 e 7-11, após 17 minutos de confronto.
Com a eliminação de Yu, o torneio germânico ficou sem representantes portugueses, uma vez que Jieni Shao também tinha sido afastado na ronda inaugural, ao perder na quarta-feira com a francesa Prithika Pavade, por 3-0 (5-11, 8-11 e 6-11).