Tecnológicas começam substituição laboral

Bom dia. Numa altura em que o Governo prepara-se para mexer no pacote laboral, com olhar à lei da greve, eis que um dos jornais dá à manchete a notícia que as empresas tecnológicas estão a facturar mais e, ao mesmo tempo, começam a fazer a substituição de mão-de-obra por Inteligência Artificial...

No Diário de Notícias:

- "Entrevista Luis de Guindos, vice-presidente do Banco Central Europeu. 'Populistas de direita ou esquerda propõem soluções mágicas baseadas em receitas simples. Estão completamente enganados'"

- "Portugueses e estrangeiros lotam hotéis no Natal e fim de ano com preços a subir até 15%"

- "Justiça. ANA-Aeroportos atrasa criação de sala para juízes ouvirem imigrantes no aeroporto"

- "PAN. Desfiliações multiplicam-se e militantes apontam falta de diálogo"

- "Casa Branca. Trump reúne com líder sírio que já esteve preso pelos EUA"

- "Independência de Angola. António Mateus. 'Os soldados não protegeram a população e fecharam os olhos aos apoios militares cubanos'"

- "Carlos Bonga. 'Foi uma exposição em que deixei a pele, por ser o meu país, por ser um regresso'"

- "MotoGP. Em lágrimas e de bandeira em punho, Miguel Oliveira disse 'adeus' e 'até já'"

No Correio da Manhã:

- "Crime sexual em Oeiras. Libertado suspeito de violar doente"

- "Montenegro trava consulta pública às contas bancárias da Spinumviva"

- "Confronto. Gouveia e Melo atira-se a Marcelo"

- "Não respirava. Polícia de Coimbra salva idoso da morte"

- "Benfica 2 Casa Pia 2. Golpe de teatro na Luz"

- "Famalicão 0 FC Porto 1. Dragões firmes na liderança da Liga"

- "Rui Costa reeleito com 65,89% dos votos. 'Mais do triplo ou quádruplo da responsabilidade'"

- "Sporting. Pote em risco para o dérbi"

- "Valor médio. Igreja vai pagar 25 mil euros a quem foi abusado"

- "Contas-Poupança. 'Almofada' para as famílias com vantagens fiscais"

- "Mourinho. Turcos dizem que não pagou conta de 747 mil euros"

No Público:

- "Vistos para fundadores de 'startups' são menos de 500 em cinco anos"

- "Cimeira do Clima. Uma COP à procura de identidade -- e de financiamento"

- "Arménio Carlos. 12 anos depois, greve geral é contra vestígios da 'troika'"

- "Reportagem. Rúben tem autismo e não o deixam ir à escola"

- "Angola. A geração que nasceu livre não tem 'cicatrizes coloniais'"

- "Porto. Pedro Duarte promete 'política social' para dependência de drogas"

- "Benfica. Presidente com 65% dos votos, Rui Costa garante união e mais ambição"

- "Festival. O festim jazz-soul de Immanuel Wilkins tomou conta de Guimarães"

No Jornal de Notícias:

- "Governo sem destino para milhões da taxa sobre lucros excessivos"

- "Mirandela. GNR obrigava condutores a liquidar multas em dinheiro"

- "Porto. Moradores do Pinheiro Torres enfrentam PSP e travam detenção"

- "COP30. Ministra do Ambiente promete pressionar líderes a corrigir Acordo de Paris"

- "Benfica. Rui Costa reeleito com vitória em todas as secções"

- "Famalicão 0 - 1 F.C. Porto. Líder mais longe"

- "Benfica 2 - 2 Casa Pia. Águias sofrem empate nos descontos e ficam a seis pontos"

No Negócios:

- "Conversa Capital. Pedro do Ó Ramos. 'Vamos estar capacitados para ter uso militar em Sines'"

- "Explicações do Governo sobre cortes na saúde não convencem"

- "Dívida dos operadores ferroviários duplica no espaço de 6 meses"

- "Estratégia da EDP desaponta investidores e ações são castigadas"

- "Nacionalidade. Marcelo 'deve enviar para TC' a nova legislação. Jorge Miranda diz que regras aprovadas por PSD, Chega, IL e CDS ferem Constituição"

- "Investidor Privado. Ganhos sem riscos ou ofertas exclusivas? Atenção à fraude"

No O Jornal Económico:

- "Tecnológicas ganham mais e cortam emprego através da IA"

- "Governo avisa: lei da greve é chave e vai mesmo mudar"

- "Web Summit arranca hoje com mil investidores e 2500 statups"

- "Italiana Nexture paga mais e garante compra da Frulact"

- "Ministro das Finanças espera que oposição não use receita da EDP"

- "COP30 quer 1,1 biliões de euros para salvar planeta"

- "Brasil aumenta superavit comercial com ajuda da China"

- "Pensões mais baixas devem aumentar 2,79% em 2026"

- "Rui Costa reeleito líder, tecnocracia rejeitada"

- "Automóvel. BYD lidera venda de elétricos em outubro"

No Record:

- "Benfica 2-2 Casa Pia. Águias cedem novo empate nos descontos e disparam contra árbitro e VAR"

- "Rui Costa pede audiência ao Conselho de Arbitragem. 'O futebol português está doente'"

- "Famalicão 0-1 FC Porto. Froholdt contra todos"

- "Sporting. Pote e Ioannids com dérbi em risco. Saíram lesionados dos Açores e devem parar cerca de um mês"

- "Moto GP. Oliveira com adeus emocionado. Despediu-se do púbico do Algarve com a 14.ª posição"

- "Mundial sub-17. Portugal 1 Japão 2. Miúdos fecham grupo no 2.º lugar"

No A Bola:

- "Benfica 2-2 Casa Pia. Parece bruxedo. Benfica desperdiça vantagem de 2-0"

- 'O árbitro errou, mas o erro do VAR é gritante', José Mourinho"

- "Famalicão 0-1 FC Porto. Dragão com selo de Froholdt"

- "Sporting. Alarme em Alvalade. Pedro Gonçalves e Ioannids obrigados a parar"

- "SC Braga-Moreirense 2-1. Guerreiros voltam às vitórias"

- "Seleção. Pedro Neto e Pote dispensados"

- "França. João Neves derrota (3-2) Paulo Fonseca"

E no O Jogo:

- "Famalicão 0 - Porto 1. Sem travão"

- "Francesco Farioli. 'Pena não termos fechado o marcador mais cedo'"

- "Froholdt. 'Não acertei na bola como queria, mas entrou'"

- "Benfica 2 -- Casa Pia 2. Do máximo ao mínimo"

- "José Mourinho. 'Gostava de perguntar ao VAR porque não interferiu'"

- "Rui Costa. 'O futebol português está doente'"

- "Segunda volta decidiu recondução. Presidente com goleada [Rui Costa, 65,89% - João Noronha Lopes, 34,11%]"

- "Sporting. Alerta médico. Pote em risco para o dérbi e Ioannids com lesão grave"

- "O desafio de Morita: 'Todos os dias me questiono'"

- "Aves SAD 1-1 Gil Vicente/ E. Amadora 1-1 Nacional/ Braga 2-1 Moreirense. Fantasma abatido. Guerreiros voltam a ganhar em casa após desastre europeu"

- "Internacional. João Neves decide PSG-Lyon no último sopro"

- "Motores. O adeus português de Miguel Oliveira ao MotoGP"