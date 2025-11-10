Tecnológicas começam substituição laboral
Bom dia. Numa altura em que o Governo prepara-se para mexer no pacote laboral, com olhar à lei da greve, eis que um dos jornais dá à manchete a notícia que as empresas tecnológicas estão a facturar mais e, ao mesmo tempo, começam a fazer a substituição de mão-de-obra por Inteligência Artificial...
No Diário de Notícias:
- "Entrevista Luis de Guindos, vice-presidente do Banco Central Europeu. 'Populistas de direita ou esquerda propõem soluções mágicas baseadas em receitas simples. Estão completamente enganados'"
- "Portugueses e estrangeiros lotam hotéis no Natal e fim de ano com preços a subir até 15%"
- "Justiça. ANA-Aeroportos atrasa criação de sala para juízes ouvirem imigrantes no aeroporto"
- "PAN. Desfiliações multiplicam-se e militantes apontam falta de diálogo"
- "Casa Branca. Trump reúne com líder sírio que já esteve preso pelos EUA"
- "Independência de Angola. António Mateus. 'Os soldados não protegeram a população e fecharam os olhos aos apoios militares cubanos'"
- "Carlos Bonga. 'Foi uma exposição em que deixei a pele, por ser o meu país, por ser um regresso'"
- "MotoGP. Em lágrimas e de bandeira em punho, Miguel Oliveira disse 'adeus' e 'até já'"
No Correio da Manhã:
- "Crime sexual em Oeiras. Libertado suspeito de violar doente"
- "Montenegro trava consulta pública às contas bancárias da Spinumviva"
- "Confronto. Gouveia e Melo atira-se a Marcelo"
- "Não respirava. Polícia de Coimbra salva idoso da morte"
- "Benfica 2 Casa Pia 2. Golpe de teatro na Luz"
- "Famalicão 0 FC Porto 1. Dragões firmes na liderança da Liga"
- "Rui Costa reeleito com 65,89% dos votos. 'Mais do triplo ou quádruplo da responsabilidade'"
- "Sporting. Pote em risco para o dérbi"
- "Valor médio. Igreja vai pagar 25 mil euros a quem foi abusado"
- "Contas-Poupança. 'Almofada' para as famílias com vantagens fiscais"
- "Mourinho. Turcos dizem que não pagou conta de 747 mil euros"
No Público:
- "Vistos para fundadores de 'startups' são menos de 500 em cinco anos"
- "Cimeira do Clima. Uma COP à procura de identidade -- e de financiamento"
- "Arménio Carlos. 12 anos depois, greve geral é contra vestígios da 'troika'"
- "Reportagem. Rúben tem autismo e não o deixam ir à escola"
- "Angola. A geração que nasceu livre não tem 'cicatrizes coloniais'"
- "Porto. Pedro Duarte promete 'política social' para dependência de drogas"
- "Benfica. Presidente com 65% dos votos, Rui Costa garante união e mais ambição"
- "Festival. O festim jazz-soul de Immanuel Wilkins tomou conta de Guimarães"
No Jornal de Notícias:
- "Governo sem destino para milhões da taxa sobre lucros excessivos"
- "Mirandela. GNR obrigava condutores a liquidar multas em dinheiro"
- "Porto. Moradores do Pinheiro Torres enfrentam PSP e travam detenção"
- "COP30. Ministra do Ambiente promete pressionar líderes a corrigir Acordo de Paris"
- "Benfica. Rui Costa reeleito com vitória em todas as secções"
- "Famalicão 0 - 1 F.C. Porto. Líder mais longe"
- "Benfica 2 - 2 Casa Pia. Águias sofrem empate nos descontos e ficam a seis pontos"
No Negócios:
- "Conversa Capital. Pedro do Ó Ramos. 'Vamos estar capacitados para ter uso militar em Sines'"
- "Explicações do Governo sobre cortes na saúde não convencem"
- "Dívida dos operadores ferroviários duplica no espaço de 6 meses"
- "Estratégia da EDP desaponta investidores e ações são castigadas"
- "Nacionalidade. Marcelo 'deve enviar para TC' a nova legislação. Jorge Miranda diz que regras aprovadas por PSD, Chega, IL e CDS ferem Constituição"
- "Investidor Privado. Ganhos sem riscos ou ofertas exclusivas? Atenção à fraude"
No O Jornal Económico:
- "Tecnológicas ganham mais e cortam emprego através da IA"
- "Governo avisa: lei da greve é chave e vai mesmo mudar"
- "Web Summit arranca hoje com mil investidores e 2500 statups"
- "Italiana Nexture paga mais e garante compra da Frulact"
- "Ministro das Finanças espera que oposição não use receita da EDP"
- "COP30 quer 1,1 biliões de euros para salvar planeta"
- "Brasil aumenta superavit comercial com ajuda da China"
- "Pensões mais baixas devem aumentar 2,79% em 2026"
- "Rui Costa reeleito líder, tecnocracia rejeitada"
- "Automóvel. BYD lidera venda de elétricos em outubro"
No Record:
- "Benfica 2-2 Casa Pia. Águias cedem novo empate nos descontos e disparam contra árbitro e VAR"
- "Rui Costa pede audiência ao Conselho de Arbitragem. 'O futebol português está doente'"
- "Famalicão 0-1 FC Porto. Froholdt contra todos"
- "Sporting. Pote e Ioannids com dérbi em risco. Saíram lesionados dos Açores e devem parar cerca de um mês"
- "Moto GP. Oliveira com adeus emocionado. Despediu-se do púbico do Algarve com a 14.ª posição"
- "Mundial sub-17. Portugal 1 Japão 2. Miúdos fecham grupo no 2.º lugar"
No A Bola:
- "Benfica 2-2 Casa Pia. Parece bruxedo. Benfica desperdiça vantagem de 2-0"
- 'O árbitro errou, mas o erro do VAR é gritante', José Mourinho"
- "Famalicão 0-1 FC Porto. Dragão com selo de Froholdt"
- "Sporting. Alarme em Alvalade. Pedro Gonçalves e Ioannids obrigados a parar"
- "SC Braga-Moreirense 2-1. Guerreiros voltam às vitórias"
- "Seleção. Pedro Neto e Pote dispensados"
- "França. João Neves derrota (3-2) Paulo Fonseca"
E no O Jogo:
- "Famalicão 0 - Porto 1. Sem travão"
- "Francesco Farioli. 'Pena não termos fechado o marcador mais cedo'"
- "Froholdt. 'Não acertei na bola como queria, mas entrou'"
- "Benfica 2 -- Casa Pia 2. Do máximo ao mínimo"
- "José Mourinho. 'Gostava de perguntar ao VAR porque não interferiu'"
- "Rui Costa. 'O futebol português está doente'"
- "Segunda volta decidiu recondução. Presidente com goleada [Rui Costa, 65,89% - João Noronha Lopes, 34,11%]"
- "Sporting. Alerta médico. Pote em risco para o dérbi e Ioannids com lesão grave"
- "O desafio de Morita: 'Todos os dias me questiono'"
- "Aves SAD 1-1 Gil Vicente/ E. Amadora 1-1 Nacional/ Braga 2-1 Moreirense. Fantasma abatido. Guerreiros voltam a ganhar em casa após desastre europeu"
- "Internacional. João Neves decide PSG-Lyon no último sopro"
- "Motores. O adeus português de Miguel Oliveira ao MotoGP"