Web Summit arranca hoje com mais de 900 oradores

A Web Summit arranca hoje em Lisboa, com mais de 900 oradores e de 70.000 participantes, de acordo com dados da organização, num evento onde a inteligência artificial (IA) continua em destaque.

Na edição deste ano, a 9.ª desde que a ‘cimeira’ tecnológica começou a realizar-se na capital portuguesa, são esperados mais de 70.000 participantes e acima de 2.500 ‘startups’ a exibir os seus produtos e serviços e mais de 1.000 investidores.

No evento, que decorre até 13 de novembro, a organização espera "mais de 900 oradores reunidos em Lisboa".

Entre os temas chave da edição deste ano estão a programação baseada em 'vibe coding', que usa a IA para gerar código, em que será abordado se esse é o próximo grande salto ou a morte da programação e quem controla a IA e quem recebe.

À medida que os modelos de IA são treinados com conteúdos 'online', a disputa pelo acesso e pelo lucro intensifica-se, refere a Web Summit.

Os governos na era da inteligência artificial, a influência silenciosa da China na inovação global, 'data centers' e as novas exigências energéticas são outros dos temas em destaque no evento.

A Meo volta a ser parceira tecnológica e patrocinadora da Web Summit, assegurando a cobertura fixa, móvel e Wi-Fi.

A ‘cimeira’ arranca com a habitual "Opening Night", com as presenças do ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, e do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, bem como da conhecida tenista Maria Sharapova, entre outros.

Em 2024, a Web Summit em Lisboa registou um recorde de 71.528 participantes de 153 países.

A ‘cimeira’ arrancou na capital portuguesa em 2016 e a sua realização está garantida em Lisboa até 2028.