Web Summit serve de palco para mostrar as potencialidades da Região

A Madeira vai aproveitar mais uma edição da Web Summit, cimeira tecnológica que arranca esta noite, para promover as suas potencialidades. Uma notícia já avançada pelo DIÁRIO.

Esta tarde, antes do arranque oficial do evento, o secretário regional da Economia garantiu que o “objetivo do Governo Regional é transformar progressivamente a Madeira num polo de referência da tecnologia e da inteligência artificial, diversificando a base produtiva regional, passando a ter uma economia mais digital e, também, uma economia verde”.

A Região pretende aproveitar a maior feira tecnológica do mundo, que arranca hoje em Lisboa, para mostrar o trabalho que se faz no arquipélago e para revelar as condições que oferece às empresas. O executivo madeirense tem “vindo a apoiar com fundos próprios e europeus centenas de empresas, nas áreas da digitalização e da inovação”, de modo a aproveitar “as novas oportunidades trazidas pela revolução tecnológica”.

Na nota à imprensa, José Manuel Rodrigues considera que a Madeira tem sabido tirar proveito das novas tecnologias, destacando que “pela primeira vez na nossa história, através da revolução tecnológica e da digitalização, é possível vencer a insularidade, a ultraperiferia e o isolamento, que constituem obstáculos à nossa economia. A partir da Madeira e do Porto Santo já se trabalha e faz negócios para todo o mundo”, vincou.

A Secretaria Regional de Economia, através da Invest Madeira, leva à 10.ª edição da Web Summit 18 empresas tecnológicas, o que espelha a importância de um setor, que representou, em termos de faturação, mil milhões de euros em 2024. O DIÁRIO é um dos que marca presença.

Amanhã, dia 11 de novembro, terá lugar uma conferência orientada pela Invest Madeira, pelas 12h00, com a presença do secretário regional da Economia, que terá como temática as vantagens e a atratividade fiscal da Madeira como destino de Investimento. Pelas 19h00, a Região volta a estar em destaque num evento de networking integrado na Night Summit, que reúne agentes económicos, empreendedores tecnológicos e decision makers, proporcionando um momento informal de contacto, partilha e criação de oportunidades. O evento terá lugar no espaço “Amar a Terra”, em Alvalade.

A Web Summit é considerada uma das maiores feiras tecnológicas do mundo. São esperados especialistas, empresários, investidores e startups, prontos para debater o futuro e o impacto da tecnologia que atravessa todos os sectores da sociedade, desde a saúde ao desporto, da educação à energia, com especial destaque para a programação, a criatividade e a inteligência artificial.

Na capital portuguesa são esperados mais de 70 mil participantes, 2.500 startups, 1.000 investidores e cerca de 900 oradores.