Sobe para laranja aviso para chuva na Costa Sul e Regiões Montanhosas da Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera subiu o nível do aviso para precipitação, que estará em vigor na Madeira, na próxima quarta-feira. Entre as 3h e as 9 horas de 12 de Novembro estará em vigor um aviso laranja para a Costa Sul e Regiões Montanhosas da Madeira.

O aviso de precipitação será amarelo entre as 00h e as 3 horas de 12 de Novembro, passando então a laranja, e novamente a amarelo entre as 9h e as 12 horas.

O Porto Santo e a Costa Sul da Madeira estarão sob aviso amarelo entre as 00h e as 12 horas de quarta-feira.