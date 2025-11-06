Madeira e Açores reforçam cooperação entre serviços regionais de Protecção Civil

No passado dia 24 de Outubro de 2025, o Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira e o Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores assinaram um Protocolo de Cooperação Técnica, na ilha Terceira, nos Açores.

O objectivo desta renovada parceria é reforçar a colaboração e criar sinergias, para materializar o quadro de cooperação existente entre ambos os Governos Regionais, através das respectivas Secretarias Regionais com a tutela da Protecção Civil.

De acordo com nota enviada, o documento enquadra, numa relação directa entre as autoridades regionais de emergência e protecção civil homologas, as pontes de nível operacional, inter-regionais, e vem robustecer a cooperação nas áreas da formação, treino, planeamento, inovação tecnológica e partilha de boas práticas em toda a linha da gestão de emergências.

"Na prática, permitirá ampliar a troca de experiências e de conhecimento técnico-científico, o intercâmbio de técnicos, especialistas e operacionais, a assistência mútua e a implementação de programas conjuntos de capacitação dos agentes de proteção civil entre Regiões Autónomas. Além disso, também permitirá ampliar as oportunidades de formação dos operacionais, dinamizar treinos e exercícios integrados, promover a troca regular de peritos, técnicos e especialistas, incentivar o desenvolvimento de iniciativas de capacitação em contexto real de operação, reflectindo numa melhoria contínua das competências e da capacidade de resposta dos profissionais de ambas as Regiões", explicam as entidades.

O acordo marca "um passo decisivo" na consolidação da capacidade de resposta conjunta em emergências e cumpre os desígnios da Região Autónoma da Madeira no âmbito da cooperação atlântica e da integração da Macaronésia, servindo de base para projectos específicos de acesso a fundos comunitários.