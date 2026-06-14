Há particulares a organizar e a cobrar passeios e excursões na natureza sem qualquer registo, seguros obrigatórios e emissão de factura. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO, dando conta destas caminhadas ilegais. Aliás, a Direcção Regional do Turismo admite problema, mas reconhece que as denúncias são poucas e muitas vezes insuficientes. Pode ler tudo nas páginas 10 e 11.

O 12.º Torneio Golfe DIÁRIO foi um sucesso, coroando vencedores e dando visibilidade a novos talentos. São 12 anos de vitórias que abrem caminho a uma edição ainda mais ambiciosa. Paulo Sousa, presidente do Clube do Santo da Serra, destacou a componente social da modalidade e o Governo Regional elogiou a consistência da prova e o contributo para o destino Madeira. Por seu lado, Ricardo Miguel Oliveira, director geral e editorial do DIÁRIO, prometeu novidades que vão elevar ainda mais o nível do próximo torneio. Saiba mais na página 19.

Na rubrica ‘Rostos da Autonomia’, conhecemos aquela que foi a primeira mulher ‘vice’ do parlamento. “O que me deu mais gosto foi o sindicato”, admite Rita Pestana, ex-deputada do PS e sindicalista, na página 2.

Quanto às bancas de fruta, rendem 37.500 euros à Câmara Municipal do Funchal, mas não estão a salvo de críticas, nomeadamente pela exclusão da Rua Fernão de Ornelas. A autarquia fala em “equidade e justiça”. Tudo sobre o assuntos nas páginas 6 e 7.

Por fim, o último destaque vai para o PS que quer ministro a explicar “bloqueio à Lei da Continuidade Territorial”. Para ler na página 3.

Estas e outras notícias constam da edição deste domingo do seu DIÁRIO, disponível em papel e na versão e-paper. Para acompanhar esta jornada informativa pode aceder ao site dnoticias.pt ou ouvir a rádio TSF-Madeira.

Bom dia e bom fim-de-semana!