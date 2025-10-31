Proteção Civil registou 68 ocorrências até às 07h00 devido à chuva

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 00:00 e as 07:00 de hoje 68 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria inundações da via pública e estruturas e principalmente no norte do país.

"Tivemos 68 ocorrências, a maioria das quais inundações da via pública e estruturas e na Área Metropolitana do Porto, sem causar vítimas ou danos graves devido à chuva", adiantou à agência Lusa, José Costa, da ANEPC.

Das 68 ocorrências registadas, 59 foram inundações da via pública e estruturas, três quedas de árvore e duas limpezas de via e quatro movimentos de massa.

Muitas ocorrências devido à chuva no Porto

A chuva que que cai desde a madrugada no norte do continente está a causar muitas ocorrências no distrito do Porto, a maioria inundações da via pública, mas sem gravidade, segundo a proteção civil e os Regimento de Sapadores Bombeiros.

O 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) tem registadas mais de 30 ocorrências no Grande Porto, sobretudo no Porto, Gaia e Matosinhos, relacionadas com chuva intensa e movimentos de massa, entre as 05:00 e as 07:00.

Fontes do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto e do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, adiantaram à Lusa ter recebido durante a noite e madrugada "muitas ocorrências relacionadas com a chuva forte, sem gravidade", mas sem as conseguir contabilizar.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje e sábado um agravamento do estado do tempo em Portugal continental com chuva, por vezes forte e persistente, em especial nas regiões do norte e centro, vento e agitação marítima.

A previsão de chuva forte levou o IPMA colocar sob aviso vermelho os distritos de Viseu, Aveiro e Coimbra entre as 06:00 e as 12:00 de hoje, passando depois a laranja entre as 12:00 de hoje e as 00:00 de sábado e depois a amarelo até às 12:00 de sábado.

Sob aviso laranja por causa da chuva estão também hoje os distritos de Bragança, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria e Braga, passando depois a amarelo até às 15:00 de sábado.

O IPMA colocou ainda Setúbal, Santarém, Lisboa, Castelo Branco, Portalegre sob aviso amarelo hoje e no sábado.

O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo. Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Por causa do mau tempo, a ANEPC emitiu na quinta-feira um aviso à população para comportamentos preventivos devido à previsão de chuva forte, vento e possibilidade de cheias ou inundações nos próximos dias.

Fonte da ANEPC disse à agência Lusa que o nível de prontidão foi elevado para 3, o que significa uma maior capacidade de resposta dos operacionais.

A Proteção Civil advertiu que podem ocorrer variações significativas nos caudais de zonas historicamente mais vulneráveis.

O agravamento das condições meteorológicas está associado à previsão de inundações em zonas urbanas, cheias e contaminação de fontes de água potável por inertes resultantes dos incêndios rurais.

A Proteção Civil alertou para a necessidade de garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e a adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente andaimes, placas e outros materiais suspensos.

Também a Polícia de Segurança Pública (PSP) alertou na quinta-feira os condutores para o mau tempo previsto para os próximos dias, que aumenta o risco de acidentes rodoviários.