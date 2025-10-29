Mau tempo provocou 32 ocorrências na Madeira

O mau tempo que afectou a Madeira entre os dias 27 e 28 de Outubro resultou em 32 ocorrências, segundo o balanço feito por Valter Ferreira, adjunto do Comando do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), em declarações à TSF-Madeira.

De acordo com o responsável, as ocorrências foram provocadas por precipitação intensa e vento forte, que se fizeram sentir de forma mais significativa no início desta semana.

Verificaram-se 12 quedas de árvores ou de galhos entre os dias 27 e 28 de Outubro.

Apesar da instabilidade atmosférica, não se registaram vítimas nem danos de maior gravidade, tendo as situações sido rapidamente resolvidas pelos corpos de Bombeiros, Serviços Municipais de Protecção Civil e outras entidades que integram o dispositivo regional.

Importa salientar que, em ambos os dias, o aviso meteorológico para a região foi amarelo, o nível mais baixo relativamente aos fenómenos em causa, o que demonstra a menor intensidade desses eventos. Valter Ferreira

Entre as 32 situações registadas, destacam-se 10 ocorrências relacionadas com limpeza de vias e sinalização de perigo, resultantes de pequenos deslizamentos de terras e obstruções na via pública.

Verificaram-se ainda 12 quedas de árvores ou de galhos, quatro quedas de elementos de construção em infra-estruturas edificadas, dois movimentos de massa, duas inundações de estruturas ou superfícies causadas pela precipitação intensa, um desentupimento/tamponamento e uma queda de estrutura temporária ou móvel.

Chuva forte inundou zona da Praia Formosa A chuva forte que caiu esta manhã provocou algumas inundações. Na Praia Formosa alguns bares também ficaram inundados, e a poça de água e lama que se acumulou no final do arruamento (sector nascente) junto aos edifícios, mais precisamente junto ao bar On Water Academy, chamou a atenção de quem por ali passou.

“No dia 27, as condições de precipitação estiveram na origem de 14 ocorrências, essencialmente ligadas à limpeza de vias, sinalização de perigo e a pequenos episódios de inundação e entupimento. Já no dia 28, o vento foi o principal responsável pelas 18 ocorrências registadas, maioritariamente quedas de árvores e desprendimentos de elementos de construção", indicou.

Concelhos mais afectados

O Funchal foi o concelho com maior número de incidentes, contabilizando 15 ocorrências, seguido de Santa Cruz, com 13. Os concelhos de Câmara de Lobos e Ribeira Brava registaram duas ocorrências cada, igualmente relacionadas com os efeitos do vento e da precipitação.

Valter Ferreira sublinhou que “estas situações foram prontamente resolvidas através do accionamento dos meios de primeira intervenção”, destacando “a resposta eficaz dos meios que actuaram no terreno de forma coordenada”, garantindo a segurança das populações e o restabelecimento da normalidade.