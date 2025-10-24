Bispo do Funchal anuncia novas nomeações na Diocese

O Bispo da Diocese do Funchal, D. Nuno Brás, formalizou esta quinta-feira, 23 de Outubro duas nomeações no âmbito da pastoral diocesana, relacionadas com a Música Sacra e com a Liturgia.

No primeiro decreto, D. Nuno Brás nomeou o padre Ignácio Victor Figueira Rodrigues como novo director da Escola Diocesana de Música Sacra, que deverá constituir uma equipa de trabalho para o acompanhar na missão de dinamizar este sector. No documento, o prelado sublinha a importância da música sacra na vida da Igreja, citando o Catecismo da Igreja Católica, que a descreve como “um tesouro de inestimável valor, que excede todas as outras expressões de arte, sobretudo porque o canto sagrado, intimamente unido com o texto, constitui parte necessária ou integrante da liturgia solene".

Num segundo decreto, o Bispo do Funchal nomeou o cónego Manuel Gonçalves dos Ramos como director do Secretariado Diocesano de Liturgia e Espiritualidade, encarregando-o de formar uma equipa que promova uma “efectiva educação para a oração litúrgica” e incentive a participação dos fiéis nos mistérios da fé. D. Nuno Brás destacou a centralidade da liturgia na vida da Igreja, considerando-a “uma acção de Jesus em nós” e um “memorial do Senhor ressuscitado”.

As nomeações formalizadas ontem, foram hoje tornadas públicas.