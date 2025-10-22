Resgatado homem no mar do Funchal

Um homem de 42 anos que estava a nadar entre o Cais 8 e o Cais antigo, no Funchal, foi hoje resgatado.

Alguns populares verificaram que o indivíduo apresentava sinais de cansaço e alertaram o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal que empenhou para o local a embarcação salva-vidas.

O homem foi retirado da água e transportado para a Marina onde era aguardado por uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses que assegurou o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O Comando Local da Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.