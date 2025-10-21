Portugal deve adoptar o horário de Verão durante todo o ano, diz o RIR

Com a aproximação da mudança para o horário de Inverno, o RIR – Reagir, Incluir, Reciclar manifestou ontem, em nota à imprensa, a sua posição a favor da manutenção do horário de Verão durante todo o ano.

“Esta alteração semestral, além de desatualizada, não beneficia o bem-estar nem a economia das famílias portuguesas. Pelo contrário, ao adiantar o pôr do sol, o horário de inverno obriga milhões de cidadãos a recorrer mais cedo à iluminação artificial, aumentando o consumo energético e, consequentemente, o custo das faturas de eletricidade”, refere o partido.

Diz ainda, na mesma nota, que, em vez de proteger a saúde e o conforto das pessoas, esta mudança acaba por favorecer os interesses das grandes empresas do setor elétrico, como a EEM, EDP e outras fornecedoras de energia, que lucram com o aumento do consumo.

O RIR defende, assim, que Portugal deve adotar o horário de verão durante todo o ano, garantindo: Mais luz natural ao final do dia, promovendo o lazer, o comércio local e o convívio social; Menor consumo de energia elétrica, com impacto positivo na fatura das famílias e no ambiente; Maior equilíbrio no ritmo diário de estudantes e trabalhadores, aproveitando melhor as horas de sol.

“A medida representa uma opção simples, racional e amiga do cidadão, com benefícios sociais, económicos e ambientais evidentes. O RIR continuará a defender políticas energéticas justas, centradas nas pessoas e não nos lucros”, aponta.