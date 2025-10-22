GNR apreende cobra-do-milho no Caniço

A Guarda Nacional Republicana identificou um homem de 35 anos que tinha na sua posse um réptil, uma cobra-do-milho (Pantherophis guttatus), no Caniço.

Segundo um comunicado emitido, após uma denúncia os elementos do SEPNA deslocaram-se ao local e realizaram uma busca domiciliária.

A operação resultou na apreensão do espécime e na identificação de um homem de 35 anos, tendo sido elaborado um auto de contraordenação por falta de licença para a detenção de animais de espécies exóticas na Região Autónoma da Madeira.

A Guarda Nacional Republicana alerta que “a detenção de qualquer espécie de cobra é expressamente proibida na Região, excetuando-se apenas as situações legalmente previstas, designadamente as que envolvem jardins zoológicos ou entidades devidamente autorizadas”.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de eventuais situações de maus-tratos ou abandono. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.