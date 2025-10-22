Cocaína apreendida no mar da Madeira já foi desembarcada na Galiza

As 2,4 toneladas de cocaína que foram apreendidas no mar da Madeira na madrugada de sábado passado foram descarregadas, sob apertadas medidas de segurança, na manhã desta quarta-feira no porto da Corunha, na região espanhola da Galiza. Também desembarcaram os quatro tripulantes da lancha rápida que transportava a droga, sendo três de nacionalidade marroquina e um de nacionalidade espanhola.

Conforme foi noticiado ontem, esta apreensão de droga com um valor de 128 milhões de euros resulta de uma operação conjunta em alto mar, na área do arquipélago da Madeira, com a participação de forças da França, Espanha e Portugal. O alerta para esta actividade de narcotráfico internacional partiu da agência norte-americana DEA. Na madrugada de sábado, a fragata da Marinha Francesa 'Courbet' localizou a lancha, com 12 metros de comprimento, em manobras suspeitas e com vários fardos a bordo. Seguia em alta velocidade e ignorou as primeiras ordens para parar. Face à falta de colaboração, os militares franceses dispararam contra os três motores da embarcação, provocando a sua imobilização, sem causar ferimentos aos tripulantes.

A bordo da embarcação encontraram 2.373 quilos de cocaína, que foi levada para o navio militar, tal como os quatro tripulantes sob detenção. A lancha, que ficou em mau estado devido aos disparos, acabou por se afundar, durante o reboque para a Galiza.

A escolha daquela região espanhola para o desembarque da cocaína e dos detidos deve-se ao facto de, presumivelmente, ser o local de destino da droga e a jurisdição onde vão decorrer as seguintes etapas processuais.