Destino Madeira com seis nomeações para os World Travel Awards

O Destino Madeira, que "está novamente nomeado para a edição mundial dos World Travel Awards (WTA)", este ano concorre "em seis categorias distintas, o número mais elevado de sempre de nomeações para estes prémios", informa uma nota da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura.

"Para a edição de 2025, cuja cerimónia vai decorrer no Bahrein a 6 de Dezembro próximo, o destino está nomeado nas categorias de 'Melhor Destino de Festivais e Eventos', 'Melhor Destino de Praia (Porto Santo)', 'Melhor Destino Insular', 'Melhor Entidade de Turismo (Associação de Promoção da Madeira)' e, pela primeira vez, 'Melhor Praia Regional (Prainha, Caniçal)' e 'Melhor Destino Regional de Aventura'.

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira salienta que estas seis nomeações "representam um marco histórico para o Destino Madeira e são o reflexo do trabalho consistente que temos vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos, em parceria com o setor e com todos aqueles que promovem e acreditam na nossa Região", frisa Eduardo Jesus.

O facto de estarmos nomeados em categorias tão distintas — desde o turismo de aventura e os eventos, até à melhor praia regional — reforça a versatilidade e a autenticidade do nosso destino. A categoria de 'Melhor Praia Regional', onde a Prainha, no Caniçal, é finalista, é particularmente simbólica, pois valoriza um espaço natural que é um verdadeiro ícone da nossa paisagem e um exemplo de sustentabilidade e conservação. Eduardo Jesus

Acima de tudo, sublinha o governante, "estes reconhecimentos não são apenas motivo de orgulho, mas também um estímulo para continuarmos a apostar na excelência, na inovação e na sustentabilidade, pilares fundamentais da nossa estratégia", acrescenta.

As votações para estes prémios já estão abertas e decorrem até ao dia 26 de Outubro, podendo ser submetidas seguindo o link https://www.worldtravelawards.com/vote.

Recorde-se que os 'World Travel Awards' foram criados em 1993 e são atribuídos anualmente para reconhecer, premiar e celebrar a excelência de todos os setores chave das indústrias de viagens, turismo e hospitalidade. "Desde 2013, o Destino Madeira já recebeu um total de 22 prémios nas galas europeias e mundiais dos chamados 'Óscares do Turismo'", recorda a SRTAC.

Refira-se ainda que para "a edição europeia de 2025 dos World Travel Awards, o Destino Madeira está nomeado nas categorias de 'Melhor Destino Insular da Europa', 'Melhor Destino de Aventura da Europa', 'Melhor Destino de Praia da Europa (Porto Santo)', 'Melhor Destino de Festivais e Eventos da Europa' e ainda (através da Associação de Promoção da Madeira) de 'Melhor Entidade de Turismo da Europa 2025'. Os vencedores serão conhecidos na Gala Europeia que terá lugar no próximo dia 22 de Outubro de 2025, realizada na Sardenha", refere. Ou seja, dentro de uma semana.

Lista de galardões da Região nos 'World Travel Awards'

Melhor Destino Insular da Europa (Europe's Leading Island Destination)

2024 - 2023 – 2021 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017 - 2016 – 2014 – 2013

Melhor Destino Insular do Mundo (World's Leading Island Destination)

2024 - 2023 - 2022 – 2021 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 – 2015

Melhor Destino de Praia da Europa (Europe's Leading Beach Destination) - Porto Santo

2024

Melhor Entidade de Turismo da Europa (Europe's Leading Tourist Board) - Associação de Promoção da Madeira

2024