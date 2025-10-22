Nova edição 'Aos Sábados no Parque'

A Câmara Municipal do Funchal promove no sábado, 25 de Outubro, entre as 10 e as 13 horas, mais uma edição 'Aos Sábados no Parque', com uma sessão especial no Parque Ecológico do Funchal, dedicada ao projecto LIFE Natura@night.

Sob o mote 'Por uma noite com vida', a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) promove o projecto LIFE Natura@night, que visa mitigar os efeitos da poluição luminosa sobre aves marinhas, morcegos e borboletas nocturnas.

A poluição luminosa é capaz de se propagar a grandes distâncias desde a sua origem, afectando habitats naturais e diversas espécies de aves marinhas, morcegos e borboletas noturnas. A atracção pela iluminação urbana provoca nestes seres vivos alterações fisiológicas e comportamentais.

A actividade será conduzida por Elisa Teixeira, assistente de gestão de projectos e comunicação social da SPEA Madeira.

Programa da Sessão:

10h00 – Introdução teórica

10h45 – Mapeamento dos seres vivos no Parque Ecológico do Funchal

Esta será mais uma oportunidade para todos os interessados conhecerem a biodiversidade noturna e as ameaças que esta enfrenta durante a noite. A iniciativa inclui uma componente de campo, pelo que se recomenda o uso de calçado confortável e roupa adequada.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, estando o número de vagas limitado a 30 participantes.

Inscrições: https://forms.gle/m6XznfjMJ6P5aCjh6

Mais informações: [email protected]