"A detenção foi o momento mais difícil da minha vida". Carlos Teles esteve três décadas a exercer funções na Câmara da Calheta. Em entrevista ao DIÁRIO, garante que não sai rico da autarquia, fala da obra feita, sobretudo na área social, e do que faltou fazer. Mantém disponibilidade total para esclarecer processo judicial em curso e garante que será deputado até ao final da legislatura. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 24 e 25.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Pensar em grande. Organizadas pelo DIÁRIO, as Conferências ‘Inovação e Futuro’ debateram ontem tecnologia, oportunidades e ligações em rede, com oradores regionais e internacionais, no Savoy Palace. 2026 trará duas novas edições.

Morreu Francisco Pinto Balsemão. Antigo primeiro-ministro, fundador do PSD e do grupo Impresa tinha 88 anos. Enquanto governante quis aprofundar "processo autonómico".

Fique também a saber que Marca de carros chinesa força empresa regional a mudar de nome.

E, por fim, JPP ficou atrás dos votos nulos e em branco no Porto.

