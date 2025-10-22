 DNOTICIAS.PT
PSP terá localizado mulher desaparecida na Madeira

A mulher de 51 anos que se encontrava desaparecida desde ontem na Madeira, nomeadamente no concelho de Machico, já terá sido localizada pela PSP.

A informação é escassa mas, segundo foi possível apurar, Maria Luísa Gouveia foi encontrada no Santo da Serra, onde foi deixado o seu veículo.

As primeiras informações dão conta de que a mulher está viva, mas bastante debilitada.

No local encontra-se a Polícia de Segurança Pública com a equipa cinotécnica, assim como os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

Não são conhecidos, para já, mais pormenores sobre o caso.

