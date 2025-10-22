Vídeo mostra perseguição à lancha com cocaína ao largo da Madeira

Durante a madrugada de 17 para 18 de Outubro, a Marinha Francesa realizou uma operação nocturna e complexa para interceptar uma lancha que transportava toneladas de cocaína ao largo da costa da Madeira.

As imagens infravermelhas, captadas a partir do helicóptero das forças armadas francesas, e divulgadas pelo canal de televisão TF1, mostram a embarcação a navegar a cerca de 80 km/h numa das rotas marítimas mais conhecidas das autoridades pelo tráfico de droga.

"É a Marinha Francesa, pare imediatamente!", foi este o alerta dado pelos soldados. Mas, perante a resistência dos traficantes para acatar a ordem, a tripulação da Marinha decidiu abrir fogo para neutralizar a embarcação, numa operação monitorizada em tempo real a partir do centro de operações em Brest, no noroeste de França.

"O helicóptero avistou a lancha rápida. Posicionou-se acima dela após fazer os sinais necessários. A lancha não parou. Então, a força foi accionada, o que é uma acção bastante comum", explicou o Vice-Almirante Jean-François Quérat, do Préfet Maritime de l'Atlantique, na reportagem transmitida no telejornal em horário nobre, em França.

Entretanto, tal como o DIÁRIO também avançou, as 2,4 toneladas de cocaína que foram apreendidas no mar madeirense, na madrugada de sábado passado, foram descarregadas, sob apertadas medidas de segurança, na manhã desta quarta-feira no porto da Corunha, na região espanhola da Galiza.

Também desembarcaram os quatro tripulantes da lancha rápida que transportava a droga, sendo três de nacionalidade marroquina e um de nacionalidade espanhola.

Cocaína apreendida no mar da Madeira já foi desembarcada na Galiza As 2,4 toneladas de cocaína que foram apreendidas no mar da Madeira na madrugada de sábado passado foram descarregadas, sob apertadas medidas de segurança, na manhã desta quarta-feira no porto da Corunha, na região espanhola da Galiza. Também desembarcaram os quatro tripulantes da lancha rápida que transportava a droga, sendo três de nacionalidade marroquina e um de nacionalidade espanhola.

Conforme foi noticiado ontem, esta apreensão de droga com um valor de 128 milhões de euros resulta de uma operação conjunta em alto mar, na área do arquipélago da Madeira, com a participação de forças da França, Espanha e Portugal. O alerta para esta actividade de narcotráfico internacional partiu da agência norte-americana DEA.