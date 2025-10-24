Diocese do Funchal acolhe Encontro Ibérico 2025

As comissões episcopais de comunicação social de Portugal e Espanha vão promover o Encontro Ibérico 2025 sobre 'A linguagem na comunicação eclesial'.

"O encontro decorre entre os dias 3 e 5 de Novembro, na Diocese do Funchal, e reúne bispos das comissões episcopais dos dois países, os respectivos secretários e diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, de Portugal", indica nota à imprensa.

Revela ainda que "o tema vai ser apresentado por duas jornalistas: Susana Figueiredo, que actualmente é adjunta do Gabinete do Secretário Regional da Economia, e Cristina Sánchez, directora de 'Alfa y Omega', uma publicação de informação católica editada pela Fundação San Agustín, vinculada ao Arcebispado de Madrid e distribuída semanalmente pelo jornal ABC".

Diz também que este encontro é uma ocasião “para dialogar sobre projectos em curso em cada um dos países, partilhar desafios e debater temas que, pela sua importância ou por proposta do Papa na mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, interessa analisar e implementar nos respetivos serviços".

“Este ano, o tema em debate é ‘A linguagem na comunicação eclesial’, retomando a necessidade criar sintonias entre todos os públicos, nomeadamente no contexto da inteligência artificial”, salienta.

O Encontro Ibérico das Comissões Episcopais de Comunicação Social inicia, no dia 3 às 17h00, com a Missa celebrada na Igreja do Colégio, no Funchal, seguindo-se a visita ao Museu Diocesano de Arte Sacra; no dia 4, os trabalhos da manhã são de estudo do tema, com a participação das duas conferencistas, e, de tarde, os participantes vão ter a oportunidade de conhecer alguns locais da Ilha da Madeira, terminando com a celebração da Missa na Igreja do Senhor dos Milagres, em Machico.

O encontro entre responsáveis pela comunicação social nas conferências episcopais de Portugal e Espanha termina no dia 5 de Novembro, quarta-feira, com a apresentação das conclusões em conferência de imprensa, no Seminário Diocesano, às 10h00, e a celebração da Missa às 11h00, na Catedral do Funchal.

A Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais de Portugal é presidida por D. Nuno Brás, bispo do Funchal, e a Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, de Espanha, por D. José Manuel Lorca, bispo de Cartagena.