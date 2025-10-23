Dois restaurantes encerrados no Caniçal após fiscalização
Quatro restaurantes foram hoje alvo de uma fiscalização, numa operação conjunta entre a Guarda Nacional Republicana (GNR), a Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) e a Autoridade de Saúde no Caniçal.
Segundo foi possível apurar, dois destes estabelecimentos de restauração foram encerrados, tendo sido determinada a suspensão temporária da actividade económica das empresas.
Ao DIÁRIO o Major Marco Pinheiro informou que a GNR irá emitir um comunicado a dar conta desta operação.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo