Nova Direita vai pedir explicações à nova equipa camarária do Funchal

A Nova Direita, por intermédio do coordenador Paulo Azevedo, vai solicitar esclarecimentos à nova equipa camarária do Funchal.

Em nota à imprensa, o partido diz querer saber o motivo de "encerrar a noite mais cedo quando o turismo é cada vez mais jovem e procura cada vez mais animação nocturna". Quer também saber porque "foi retirada uma hora apenas nos sítios críticos, nomeadamente na Zona Velha e Rua das Fontes".

Questiona ainda se "esta nova lei deu resultados". E opina: "Não me parece, temos mais ocorrências e mais graves".

Além disso, refere que "a falta de segurança" no Funchal "não se deve aos bares, mas sim à falta de PSP nas ruas e ao mau planeamento da Câmara Municipal".

Paulo Azevedo quer saber o que "o novo executivo irá fazer para repor a justiça e o equilíbrio na noite madeirense". No seu entender, "isto só demonstra que o PSD com maioria só vai piorar a vida dos empresários da capital da Madeira".