ARDITI anuncia lançamento do Digital Shift

A ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação – anuncia o lançamento do Digital Shift, um programa gratuito e intensivo que vai decorrer nos dias 24 e 31 de Outubro, 7 e 14 de Novembro, com o objectivo de impulsionar a transformação digital das Pequenas e Médias Empresas da Região Autónoma da Madeira.

"O Digital Shift foi concebido para apoiar as empresas na adopção de estratégias digitais eficazes, na optimização de processos e na exploração de novas oportunidades de inovação, de forma prática e adaptada à realidade regional", explica à imprensa.

Ao longo de quatro sextas-feiras consecutivas, os participantes terão acesso a sessões práticas e dinâmicas com especialistas regionais e nacionais; demonstrações tecnológicas de inteligência artificial, cibersegurança, automação e análise de dados; visitas a organizações de referência que já lideram processos de transformação digital e momentos de networking e partilha de experiências entre empresas e especialistas.

“Queremos mostrar que a transformação digital não é apenas uma tendência, mas uma oportunidade concreta para aumentar a competitividade, melhorar a eficiência e abrir novos mercados”, afirma a Equipa de Inovação da ARDITI, organizadora do programa.

“O Digital Shift foi pensado para inspirar e, ao mesmo tempo, dar ferramentas práticas para que as empresas possam começar a implementar mudanças de forma imediata", acrescenta.

O programa irá explorar temas como estratégia digital alinhada com os objetivos de negócio; automação e optimização de processos; inteligência artificial e análise de dados; inovação centrada no cliente; cibersegurança e confiança digital e construção de ecossistemas colaborativos e parcerias estratégicas.

A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. Mais informações em www.digitalshift.arditi.pt.