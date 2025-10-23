TEF apresenta nova produção 'Antes de entrar'

O Teatro Experimental do Funchal (TEF) apresenta, hoje, a sua 161.ª produção, intitulada ‘Antes de entrar’, com uma sessão às 11 horas e outra às 15 horas, no Cine Teatro de Santo António.

Trata-se de um espectáculo que resulta da residência artística ‘Falha’, que ocorreu, durante a primeira quinzena de Julho passado, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.

A nova produção da companhia de teatro, que se realiza no âmbito da comemoração dos seus 50 anos, conta com encenação de Nuno Pinheiro e texto de Lígia Soares. Quanto ao elenco, são intérpretes da peça Alice Viveiros, António Plácido, Damelis Lodato, Eduardo Luíz, Ester Vieira, Margarida Gonçalves, Luciano Moniz, Luís Melim, Marcos de Góis, Monica Rosa e Zacarias Gomes.

"Isto começa a meio, como quem tropeça à partida. Vocês, o público, chegam cedo demais e nós, o teatro, tarde de menos — e não existe rewind. Vocês, num gesto teatral de cumplicidade, acreditam que não sabemos o que estamos a fazer, mas intimamente, suspeitam que houve um longo período de ensaios para chegarmos a saber tão pouco. Enquanto a ficção se desdobra em falso improviso, o teatro abana e ameaça cair com grande eloquência. É essa a sua resposta aos tremores de terra: esperar que o carreguemos às costas para prolongar o espectáculo até ao fim, mesmo quando este não está ainda marcado", pode ler-se na sinopse.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h30 - I Simpósio de Estudos Arquipelágicos - A Ilha e a Dimensão Arquipelágica, na Universidade da Madeira

- 10h00 - Ireneu Cabral Barreto recebe, em audiência, a Embaixadora do Reino Unido em Portugal, Lisa Bandari, no Palácio de São Lourenço

- 11h30 - 3.ª Sessão do segundo ano do projecto ‘Sabores do Museu’, no Museu Etnográfico da Madeira

- 14h30 - Rubina Leal recebe, em audiência, para apresentação de cumprimentos, Sua Excelência a Embaixadora do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte

- 14h30 - Ordem dos Engenheiros realiza visita técnica ao Centro de Processamento de Banana do Funchal (GESBA)



- 15h00 - Conferência Imprensa da Taça Portugal Enduro x Madeira - 2025, na zona exterior do Fórum Machico

- 17h30 - Tomada de Posse da Junta de Freguesia de São Gonçalo

- 19h00 - Tomada de Posse da Junta de Freguesia da Sé

- 19h00 - Comemorações do dia do Exército na Região Autónoma da Madeira, com missa de Acção de Graças e Sufrágio, na Igreja Paroquial de Santa Rita

- 19h30 - PS-Madeira realiza reunião da Comissão Regional, na sede do partido

- 19h30 - JPP promove acção política, na sede do partido

- 21h00 - Orquestra Clássica da Madeira apresenta 'Legno Duo', no Royal Savoy

CURIOSIDADES:

- Dia de São João de Capistrano

- Este é o ducentésimo nonagésimo sétimo dia do ano. Faltam 69 dias para o termo de 2025

EFEMÉRIDES:

1458 - D. Afonso V conquista a praça de Alcácer Ceguer, norte de Marrocos.

1811 - Fica concluída a igreja do Bom Jesus, em Braga.

1817 - Nasce o lexicógrafo francês Pierre-Athanase Larousse.

1872 - Morre, aos 61 anos, o poeta francês Théophile Gautier, autor de "Sobre o Carnaval de Veneza".

1905 - Nasce o físico norte-americano Felix Bloch, Prémio Nobel da Física em 1942.

1906 - O brasileiro Santos-Dumont realiza o primeiro voo nivelado a mais de 25 metros de altitude.

1907 - Nasce a fadista portuguesa Hermínia Silva.

1911 - O parlamento de Creta vota pela anexação da ilha à Grécia.

1915 - Manifestação de 25 mil mulheres em Nova Iorque, reclamando o direito de voto.1923 - Nasce o compositor norte-americano Ned Rorem.

1940 - Nasce o futebolista brasileiro Pelé, Edson Arantes do Nascimento.

1942 - II Guerra Mundial. O Reino Unido lança a ofensiva de El Alamein contra as tropas de Adolf Hitler, no norte de África.

1946 - Reúne-se, pela primeira vez, a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), no auditório Flushing Meadow de Nova Iorque.

1954 - Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética, as forças aliadas vencedoras da II Guerra Mundial, concordam com o fim da ocupação da Alemanha.

1956 - Começa a revolta húngara contra o domínio estalinista. Manifestações populares exigem o estabelecimento da democracia e do pluripartidarismo.

1962 - Autoridades da URSS afirmam que o bloqueio norte-americano a Cuba pode provocar uma guerra nuclear.

1973 - O Presidente norte-americano, Richard Nixon, aceita entregar as gravações da Casa Branca sobre o caso Watergate ao procurador público John Sirica, que investiga o caso.- Egito e Israel acordam um novo cessar-fogo no Médio Oriente.

1982 - Hassan II, de Marrocos, assegura que o mundo árabe reconhecerá Israel mediante a entrega dos territórios ocupados.

1983 - Ataque suicida às tropas norte-americanas estacionadas no aeroporto internacional de Beirute, no Líbano, provoca a morte de 241 fuzileiros. Um ataque simultâneo às forças francesas causa a morte de 58 soldados.

1984 - A Universidade de Coimbra atribui o título doutor honoris causa ao escritor argentino Jorge Luís Borges, autor de "O Livro da Areia".

1987 - O dirigente soviético Mikhail Gorbachev propõe aos Estados Unidos a adoção de uma moratória sobre a produção, testes e instalação de mísseis nucleares de curto e médio alcance.

1991 - Morre, aos 40 anos, o encenador Carlos Fernandes, diretor do Teatro da Graça.

- É assinado o acordo de paz para o Camboja, que põe fim a 21 anos de guerra e coloca o país sob a tutela das Nações Unidas.

1998 - O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o Presidente da Autoridade Palestiniana, Yasser Arafat, assinam o acordo de paz para o Médio Oriente, em Washington, Estados Unidos.

2000 - O Estado português privatiza mais 20 por cento da EDP, perdendo a maioria do capital da empresa de eletricidade e arrecadando 1,625 mil milhões de euros.

- Em Timor-Leste, é criada uma administração transitória inteiramente constituída por timorenses.

2001 - Steve Jobs apresenta, na sede da Apple, o iPod.

2002 - Um grupo armado checheno invade o teatro Dubrovka, em Moscovo, e sequestra 800 pessoas. Três dias depois, a operação de resgate causa 165 mortos.

- O Prémio Sakharov para a liberdade do Pensamento, atribuído pelo Parlamento Europeu e que distingue pessoas ou organizações que lutam pelos direitos humanos e pela liberdade de expressão, é atribuído ao dissidente cubano Oswaldo Payã Sardiñas.

2003 - O Prémio Sakharov do Parlamento Europeu é atribuído ao secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, e ao pessoal da organização que perdeu a vida no exercício de funções, em particular o brasileiro Sérgio Vieira de Mello.

2004 - É apresentada a proposta de Contrato Social para a Competitividade e o Emprego.- O "Só por Acaso", telefilme de Rita Nunes, produzido por Paulo Branco, vence o Prix Europa especial do Festival Berlim na categoria de ficção televisiva.

2005 - O candidato do partido Lei e Justiça (PiS), Lech Kaczynski, vence as eleições presidenciais na Polónia.

- O Vírus H5N1 (gripe das aves) é identificado em aves importadas no Reino Unido.

2006 - O primeiro-ministro, José Sócrates, apresenta o Plano Nacional de Ação para a Inclusão.

- Sessão especial de bolsa que marca a entrada da Galp Energia no mercado de capitais e a saída do Estado como acionista de referência da petrolífera, na maior operação de reprivatização dos últimos seis anos

- Dez países da África Austral assinam o acordo económico que pode levar à criação, em 2008, da Área de Comércio Livre, primeiro passo para uma possível união monetária semelhante à União Europeia.

- Jeffrey Skilling, ex-presidente da "gigante" norte-americana Enron, é condenado a 24 anos e meio de prisão pela responsabilidade na falência da empresa energética.

2008 - O Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento do Parlamento Europeu é atribuído ao dissidente chinês Hu Jia, apesar das pressões exercidas por Pequim sobre os eurodeputados.

- Morre, aos 90 anos, o pintor Paritosh Sen, uma das figuras mais representativas da arte contemporânea indiana.

2009 - O arquiteto português David Mares, de 26 anos, vence o Prémio do Público do concurso internacional de design de abrigos do Museu Guggenheim de Nova Iorque, Estados Unidos, com um modelo que conjuga aço, madeira e cortiça.

2010 - A WikiLeaks inicia a publicação de documentos secretos relativos à invasão do Iraque, em 2003, e à sua ocupação pelas tropas norte-americanas desde essa data.

- O futebolista Cristiano Ronaldo marca pela primeira vez na carreira quatro golos num jogo, ao contribuir para a goleada por 6-1 do Real Madrid sobre o Santander, na Liga espanhola.

2011 - Um forte terramoto de magnitude 7,3, segundo o instituto norte-americano de geofísica USGS, acontece às 13:41 hora local (11:41 horas em Lisboa) no leste da Turquia, provocando danos materiais e vítimas.

- Na Tunísia, o movimento islamita Ennahda, legalizado em março, conquista 89 dos 217 lugares da Assembleia Constituinte nas primeiras eleições livres da história do país.

- Morre, com 24 anos, o piloto italiano Marco Simoncelli, ex-campeão mundial na categoria 250cc, após grave acidente na segunda volta da etapa da Malásia de MotoGP.

2012 - A Comissão Europeia adota um orçamento retificativo de nove mil milhões de euros para 2012 que permite honrar compromissos assumidos com beneficiários de fundos comunitários, nomeadamente do programa Erasmus.

- Morre, aos 95 anos, o polaco Wilhelm Brasse, ex-prisioneiro do campo de extermínio nazi de Auschwitz-Birkenau, que por ordem das autoridades fotografou dezenas de milhares de companheiros.

- Morre, aos 85 anos, Mikhael Essayan, presidente honorário da Fundação Calouste Gulbenkian.

2013 -- Morre, aos 62 anos, Gypie Mayo, guitarrista britânico que passou por bandas como Dr. Feelgoo e Yardbirds.

- Morre, aos 89 anos, o escultor britânico sir Anthony Alfred Caro, que se tornou conhecido no mundo da arte com uma exposição na Whitechapel Gallery, em 1963, na qual exibiu esculturas abstratas de aço, rompendo com a tradição de mostrar as obras isoladas, em espécies de pilastras. Em vez disso, expõe as obras diretamente sobre o chão, abolindo a distância da peça com o público.

2014 - Morre, com 72 anos, Alvin Stardust, lenda do rock britânico.

2015 - O deputado do PS Eduardo Ferro Rodrigues é eleito presidente da Assembleia da República, com 120 votos, enquanto o deputado do PSD Fernando Negrão, obtém 108 votos.

2016 - O Partido Socialista espanhol (PSOE) decide abster-se na votação de uma nova investidura de Mariano Rajoy (PP) à frente do Governo de Espanha, o que viabiliza a formação de um novo executivo depois de dez meses de impasse político.

2017 - O internacional português Cristiano Ronaldo é eleito pela quinta vez o melhor futebolista do ano da FIFA, prémio agora designado 'The Best', igualando o 'penta' do argentino Lionel Messi.

2018 - O Presidente da China, Xi Jinping, inaugura a ponte que liga Hong Kong, Zhuhai e Macau, considerada a maior travessia marítima do mundo, após nove anos de construção.

2019 - Morre, aos 79 anos, Santos Juliá, historiador, especialista na história contemporânea de Espanha e na Guerra Civil espanhola.

2020 - A proposta de lei 44/XIV sobre audiovisual, que transpõe uma diretiva europeia, é aprovada em votação global final no parlamento, incluindo a criação de uma nova taxa para as plataformas de 'streaming'.

- Covid-19. O parlamento aprova, em votação final global, um projeto-lei do PSD que impõe o uso obrigatório de máscara em espaços públicos e que prevê coimas entre 100 e 500 euros para os incumpridores.

- A Assembleia da República "chumba" um referendo sobre a morte medicamente assistida, ou eutanásia, apresentado através de uma iniciativa popular com mais de 95 mil assinaturas.

- Morre, aos 75 anos, Ebbe Skovdahl, antigo treinador dinamarquês do Benfica, do Brøndby da Dinamarca e dos escoceses do Aberdeen.

2022 - Morre, aos 100 anos, Adriano Moreira, advogado, político e professor universitário, aos 100 anos. Foi ministro do Ultramar no Estado Novo de 1961 a 1963, presidente do partido Centro Democrático e Social (CDS) entre 1986 e 1988, ex-membro do Conselho de Estado, dirigiu o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) e foi ainda vice-presidente da Assembleia da República no seu último mandato parlamentar. Condecorado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa com a Grã-Cruz da Ordem de Camões.

2023 - Morre, aos 95 anos, Maria Margarida Carmo Tengarrinha, resistente antifascista e antiga deputada do Partido Comunista Português nas III e IV legislaturas.

