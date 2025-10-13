Estádio do Marítimo acolhe Expo Natal Madeira 2025

A Madeira acolhe, entre os dias 28 de Novembro e 4 de Dezembro, a Expo Natal Madeira 2025, um evento que pretende celebrar a época natalícia e dinamizar o comércio local. A feira realiza-se no Estádio do Marítimo, no Funchal, e a entrada tem um custo de 2 euros.

A iniciativa contará com a presença de mais de 80 expositores, que irão apresentar uma oferta diversificada de produtos e serviços, incluindo brinquedos, moda, gastronomia, bebidas, artigos para animais, automóveis, bicicletas e viagens, entre outros.

Mais do que um espaço de compras, a Expo Natal Madeira 2025 procura ser "um ponto de encontro, celebração e promoção do comércio local, incentivando o espírito de comunidade e o apoio aos empreendedores da Região", destaca a organização.

O evento incluirá ainda música ao vivo, actividades para todas as idades e uma área especialmente dedicada aos animais de estimação — a Pet Zone —, preparada para receber os visitantes de quatro patas em condições de conforto e segurança.

Durante o certame, os visitantes poderão participar em diversas iniciativas promocionais, incluindo o Grande Sorteio Final, que decorrerá no último dia e oferecerá prémios especiais.

Haverá também espaços fotográficos temáticos, criados para registar momentos e recordações da época natalícia.