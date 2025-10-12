Agressão junto à entrada da mesa de voto no Seixal, Porto Moniz

Uma agressão junto à entrada da mesa de voto do Seixal, no concelho do Porto Moniz, marcou a manhã eleitoral deste domingo.

O incidente envolveu o candidato do PS à Assembleia de Freguesia, que alega ter agido em legítima defesa, após um desentendimento com um popular à porta da escola onde decorre a votação.

A PSP foi chamada ao local pelo presidente da Junta de Freguesia, Xavier Castro, que testemunhou parte do sucedido.

“Por volta das 10 horas, eu tinha acabado de chegar quando vi o candidato envolver-se em desentendimentos com um popular cá fora. Não sei se será algo antigo entre eles, mas são pessoas já de idade. O que aconteceu não traz nada de bom, principalmente num dia de eleições. Não podemos aceitar uma coisa dessas”, afirmou o autarca social-democrata.

A presidente da mesa de voto, Sandra Mendes, garantiu que o acto eleitoral decorre com normalidade e que o episódio não afetou o funcionamento das votações.