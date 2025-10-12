Agressões junto à mesa de voto dos Lameiros em São Vicente

É um relato que chega de São Vicente. Na manhã deste domingo, na mesa de voto dos Lameiros, registou-se um incidente grave entre um delegado do PSD e o candidato do Chega, Jose Carlos Gonçalves.

De acordo com o que o DIÁRIO apurou, o delegado pediu que o candidato se afastasse da mesa, uma vez que permanecia junto dos eleitores há bastante tempo, alegadamente a tentar influenciar o voto, o que é proibido pela lei eleitoral, tendo sido agredido após o aviso. A situação gerou tensão na mesa.

Há ainda relatos de comportamentos semelhantes de elementos da mesma candidatura noutros locais de voto.

Será apresentada queixa na Comissão Nacional de Eleições.

Veja o vídeo