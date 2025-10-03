Madeira acolhe conferência internacional sobre bioinvasões marinhas

A Madeira será palco na próxima semana, entre 7 e 9 de Outubro, da XII International Conference on Marine Bioinvasions (ICMB XII), que irá decorrer no Hotel VidaMar, Funchal, com a sessão de abertura às 09h00 do primeiro dia a contar com as presenças confirmadas do presidente do Governo Regional da Madeira, do reitor da Universidade da Madeira e do director nacional do MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente.

"Este é um evento bienal e reconhecido como o mais prestigiado a nível internacional na área das bioinvasões marinhas, reunindo na Madeira cerca de 280 participantes provenientes de mais de 30 países", anuncia. "Estarão presentes investigadores, gestores, representantes da indústria e de organizações internacionais, que irão debater os mais recentes avanços científicos e as melhores estratégias de gestão de espécies marinhas não-indígenas", acrescenta.

Explicando, "as bioinvasões marinhas são hoje uma das principais ameaças à biodiversidade global, com impacto direto em ecossistemas, pescas, aquacultura e setores ligados à economia azul", pelo que "esta conferência ganha ainda maior relevância num contexto de alterações climáticas e de crescente pressão humana sobre os oceanos, promovendo a troca de conhecimento científico e a cooperação internacional para o desenvolvimento de soluções eficazes e sustentáveis".

Esta ICMB XII é organizada pela equipa do MARE-Madeira/ARDITI/UMa e presidida pelos investigadores João Canning Clode, Paola Parretti e Susanne Schaefer, que assumem o papel de Co-Chairs da conferência, num evento que "conta com os apoios institucionais do MARE, da ARDITI e da Universidade da Madeira, e é patrocinado pelo Governo Regional da Madeira, Monte Palace Madeira, Associação de Coleções, Associação Oceano Atlântico, PeerJ, Bordal, PICES, US Office of Naval Research, Euromarine e Windsor".

Mais informações sobre o programa e os temas em discussão estão disponíveis no website oficial do evento https://marinebioinvasions.info/.