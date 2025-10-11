Totoloto deve acumular aos 5 milhões de euros

Já são conhecidos os números do Totoloto deste sábado, 11 de Outubro de 2025, cuja sequência pode indicar novo Jackpot, mas se assim não for, o apostador vencedor poderá arrecadar 4,8 milhões de euros (ainda sem retirada dos impostos).

Assim, o sorteio n.º 082/2025 extraiu estes números: 6 - 8 - 11 - 28 - 40 e o 'número da sorte' é o 1.

Uma vez que o jackpot de quarta-feira passada tinha acumulado aos 4,8 milhões, é muito provável que sejam mais 200 mil euros ao valor para a próxima quarta-feira, garantindo 5 milhões de primeiro prémio.

Ainda assim, excluindo os 20% que o Estado leva caso ganhe acima dos 5 mil euros, é certo que estes valores perderão 960 mil euros se ganhar hoje ou um milhão de euros se for para a semana.