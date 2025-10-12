‘Francisco Franco’ acolhe 'Roadshow 2025'

No âmbito das comemorações dos 40 anos da Adesão de Portugal às Comunidades Europeias, a Direcção Regional de Juventude e a Associação Teatro Metaphora promovem o 'Roadshow 2025 | 40 anos da Adesão de Portugal às Comunidades Europeias', no próximo dia 14 de Outubro, entre as 15 e as 17 horas, na Escola Secundária de Francisco Franco.

Segundo nota à imprensa, o evento integra um 'Espaço EuroQuiz', com actividades interactivas sobre a União Europeia e as oportunidades de mobilidade e participação juvenil, que irá decorrer no piso do bar dos alunos, e uma sessão informativa 'Juventude Europeia: Oportunidades que Transformam' que decorrerá em contexto de auditório, na sala de sessões.

Por fim, revela que Sara Borges, delegada de Economia, e Olavo Teixeira, delegado de História, são os responsáveis pela dinamização desta actividade na 'Francisco Franco'.