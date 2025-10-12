Albuquerque diz que derrota em São Vicente foi devido a desentendimentos no PSD

"Não ganhámos em São Vicente devido a desentendimentos que levaram à derrota do PSD". Foi assim que Miguel Albuquerque justificou o único desaire da noite eleitoral para os sociais-democratas que, sublinhou, tiveram "mais uma grande vitória".

O PSD, sozinho ou em coligação com o CDS, conquistou seis câmaras, tendo recuperado a Ponta do Sol ao PS.

Começou por agradecer a Jorge Carvalho que ganhou no Funchal com maioria absoluta, e referiu todos os outros candidatos que ganharam em Câmara de Lobos, Calheta, Ribeira Brava, Ponta do Sol e Porto Santo.

Também não esqueceu os outros que, mesmo perdendo, aumentaram a votação no PSD. De lado ficou São Vicente.