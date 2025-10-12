"Não há palavras para a falta de vergonha e pressão feita aos eleitores"

O actual presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, acaba de reagir, nas suas redes sociais, às denúncias de transporte irregular de eleitores no concelho.

"Imaginem se fosse eu a estar perto da secção de votos. É que até posso estar mas não faço questão. Não há palavras para descrever a falta de vergonha e pressão que esta gente faz sobre os eleitores", pode ler-se na sua publicação.

Em causa está, como o DIÁRIO noticiou em tempo oportuno, o facto da presidente e recandidata do PSD à Junta de Freguesia de São Jorge e o marido estarão a transportar eleitores para as mesas de voto. A mesma fonte acusa ainda o pai da candidata social-democrata à Câmara Municipal, Cláudia Perestrelo, de conduzir uma viatura colocada ao serviço do transporte de eleitores — o mesmo que, segundo a denúncia, conduziu o carro de campanha do PSD.