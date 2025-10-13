Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira associa-se à celebração dos ErasmusDays 2025

A Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira (DTIM) associa-se à celebração dos ErasmusDays 2025, promovendo uma série de iniciativas entre os dias 13 e 20 de Outubro, com o objectivo de destacar o impacto da cooperação europeia na educação, na mobilidade e na aprendizagem ao longo da vida.

Segundo nota à imprensa, "o programa tem início a 13 de Outubro, com uma sessão de partilha de boas práticas e apresentação de projectos desenvolvidos pela DTIM, na Escola BS PE C Professor Dr. Francisco de Freitas Branco, no Porto Santo, dirigida à comunidade educativa".

Segue-se, no dia 15 de Outubro, uma sessão interna de apresentação dos projetos em curso e das mobilidades realizadas, nas instalações da DTIM, na Calçada de Santa Clara, destinada à equipa da associação.

No dia 17 de Outubro, realiza-se o webinar 'O Impacto do Programa ERASMUS+ na Aprendizagem ao Longo da Vida', com a participação de José Miguel Sousa, Diretor-Geral da DTIM, e José Carlos Bronze, bolseiro de investigação da FCT. A sessão é dirigida a coordenadores e participantes em projectos Erasmus+.

"Como momento complementar às comemorações, a exposição 'Upcycling de Têxteis: Transformando Memórias em Arte' será inaugurada a 20 de Outubro, no Madeira Shopping, onde permanecerá patente até 2 de Novembro. Aberta ao público em geral, a mostra cria uma ligação próxima com a comunidade e apresenta as diferentes fases deste projecto intergeracional. Na primeira fase, dedicada à reutilização de têxteis, são evidenciados os momentos de aprendizagem colaborativa, criatividade e sustentabilidade. Já na segunda fase, centrada na mobilidade das aprendentes adultas à Bélgica, destacam-se experiências marcantes de reforço da identidade europeia e da coesão social, nomeadamente a visita ao Parlamento Europeu, que representou uma oportunidade única de desenvolvimento pessoal e cidadania activa", acrescenta a mesma nota.

Por fim, diz que "estas iniciativas inserem-se no espírito dos ErasmusDays2025, que visam dar visibilidade ao impacto positivo do programa Erasmus+ em toda a Europa, promovendo a partilha de experiências e o fortalecimento dos laços europeus. A DTIM dinamizar por 4 das iniciativas registada na RAM no portal europeu do ErasmusDays2025".