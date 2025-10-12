Ventura diz que Chega já ganhou câmaras, incluindo a de São Vicente, e isso é "uma vitória"

O líder do Chega, André Ventura, afirmou hoje ter indicação de que o partido já venceu câmaras municipais e considerou que isso "é uma vitória" nestas eleições autárquicas, mas disse aguardar pelos resultados finais.

Em declarações aos jornalistas antes das 21:00, à chegada ao hotel onde vai acompanhar a noite eleitoral, em Lisboa, André Ventura disse que "o Chega já venceu câmaras municipais" e "torna-se hoje um partido de vitórias autárquicas".

De acordo com o líder do Chega, o partido terá sido o mais votado nos municípios de São Vicente, na Madeira, na Moita, distrito de Setúbal, e no Entroncamento, distrito de Santarém. À hora das declarações do presidente do Chega, não havia ainda resultados oficiais nestes concelhos.

Chega garante o concelho de São Vicente José Carlos Gonçalves é candidato à Camâra Municipal de São Vicente

"Isto significa que é uma grande vitória para o Chega, tornar-se um partido autárquico, com vitória em câmaras municipais", apontou.

O presidente do Chega assinalou que "nas grandes cidades do país", os resultados ainda não estão apurados e remeteu nova reação para um momento posterior.