CDS denuncia transporte irregular de eleitores em Santana

O CDS denuncia alegadas irregularidades no transporte de eleitores no concelho de Santana, neste domingo de eleições autárquicas.

Segundo o partido, a presidente e recandidata do PSD à Junta de Freguesia de São Jorge e o marido estarão a transportar eleitores para as mesas de voto. A mesma fonte acusa ainda o pai da candidata social-democrata à Câmara Municipal de conduzir uma viatura colocada ao serviço do transporte de eleitores — o mesmo que, segundo a denúncia, conduziu o carro de campanha do PSD.

O CDS, que ultima uma queixa a enviar à Comissão Nacional de Eleições, considera que estas situações “colocam em causa a transparência do acto eleitoral”. Santana é um dos concelhos onde o PSD procura recuperar a Câmara, actualmente liderada pelo CDS.