Associação de Futebol da Madeira participa no Portugal Football Summit 2025

A Associação de Futebol da Madeira (AFM) marcou presença no Portugal Football Summit 2025, iniciativa promovida pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que decorreu de 8 a 11 de Outubro, na Cidade do Futebol, em Oeiras. O evento reuniu algumas das principais figuras e dirigentes do futebol nacional e internacional, entre os quais o madeirense Cristiano Ronaldo, num fórum dedicado à reflexão sobre o presente e o futuro da modalidade.

A AFM esteve representada pelo presidente Rui Coelho e pelo vice-presidente Avelino Silva, que participaram no painel “Os Desafios e Oportunidades do Futebol nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores”. A sessão integrou-se no programa de debates sobre o desenvolvimento do sistema desportivo nacional, abordando temas estruturais que afetam as realidades insulares.

Durante a comunicação conjunta, foram discutidas questões como a acessibilidade e os custos de participação nas competições nacionais, a gestão de calendários e infraestruturas desportivas, bem como a formação e qualificação dos agentes desportivos.