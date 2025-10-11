Jovens karatecas da Madeira em destaque no Open Karate Matosinhos 2025

Realizou-se hoje a 2.ª Edição do Open Karate de Matosinhos, num Pavilhão Municipal que recebeu 400 atletas, de 41 Clubes e 81 treinadores, oriundos de todas as zonas do país, entre as quais 5 atletas da ASKKSA - Associação Shotokan Kokusai Karate Santo António, nas vertentes de Kata e Kumite.

Foram eles: Artemijs Voroncovs - Kumite Cadete Masculinos -57kg; Jaden Reis - Kata Iniciado Masculino Marina Castro - Kumite Iniciado Feminino -37kg; Santiago Gomes - Kata Cadete Masculino Tiaho Pestana - Kata Cadete Masculjno e Kumite Cadete +63Kg Masculino.

"O trabalho e performance técnica, apresentados foi bastante positivo, tendo 4 Karatecas subido ao pódio, obtendo 5 medalhas, com destaque para a final madeirense, entre Santiago Gomes e Tiago Pestana (Kata Cadete Masculino)", informa uma nota da ASKKSA.

Assim, em resumo de resultados destaque ao 1.º Lugar no Kata Cadete Masculino de Santiago Gomes; o 2.º Lugar Kata Cadete Masculino de Tiago Pestana; o 3.º Lugar Kata Iniciado Masculino de Jaden Reis; o 3.º Lugar Kumite Iniciado -37kg Feminino de Marina Castro; o 3.º Lugar Kumite Cadete +63kg Masculino de Tiago Pestana; e participação Kumite Cadete -57kg Masculino de Artemijs Voroncovs.

"De destacar a evolução psico-técnica de todos os atletas, o que demonstra consistência no trabalho que tem sido realizado, no início desta época 2025-2026, deixando excelentes indicadores progressivos, em termos individuais, para um futuro próximo", reforça a associação, que aproveita para "agradecer a toda a nossa família karateca, nossa equipa de treinadores, colegas de Dojo, e em especial, os nossos encarregados de educação, pelo apoio e confiança depositados, no nosso grupo de trabalho", conclui lembrando que "respeito e disciplina", bem como "o trabalho continua". E termina: "O nosso emblema é um tigre, o nosso espírito também."