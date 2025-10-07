Madeira acolhe conferência mundial sobre espécies invasoras marinhas
Mais de 250 especialistas de 30 países reúnem-se no Funchal para debater soluções sustentáveis para as bioinvasões oceânicas.
Começaram esta terça-feira, no Hotel VidaMar, no Funchal, os trabalhos da XII Conferência Internacional sobre Bioinvasões Marinhas, que reúne na Madeira mais de 250 cientistas e decisores de cerca de 30 países. O encontro, que se prolonga até quinta-feira, 9 de Outubro, constitui o mais prestigiado fórum mundial dedicado ao estudo e à gestão de espécies invasoras marinhas.
Promovida pelo Comité Científico da Sociedade para o Estudo de Bioinvasões Marinhas e pelo Comité Organizador Local — composto pelo MARE-Madeira, ARDITI e Universidade da Madeira — a iniciativa pretende debater os avanços científicos e estratégicos mais recentes no controlo e mitigação de espécies não-indígenas, reforçando a cooperação internacional e o desenvolvimento de soluções sustentáveis.
A sessão de abertura, marcada para as 9h30, contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, do reitor da Universidade da Madeira e do director nacional do MARE. A conferência é presidida por João Canning Clode, Paola Parretti e Susanne Schaefer, e conta com o apoio do MARE, da ARDITI e da UMa, bem como com o patrocínio de diversas entidades regionais e internacionais.