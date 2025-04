United nas 'meias' com noite alucinante, Athletic, Tottenham e Bodo/Glimt avançam

O Manchester United, comandado pelo português Ruben Amorim, qualificou-se hoje para as meias-finais da Liga Europa de futebol, ao afastar com dramatismo nos 'quartos' o Lyon, do compatriota Paulo Fonseca, juntando-se a Athletic Bilbau, Tottenham e Bodo/Glimt.

Uma semana depois de ter empatado em França (2-2), na primeira mão, sofrendo o golo da igualdade em tempo de compensação, o United bateu o Lyon em Inglaterra (5-4, após prolongamento), com um cabeceamento decisivo de Harry Maguire, aos 120+1 minutos.

A partida atingiu o pico da emotividade nos derradeiros instantes, já depois de os 'gones', mesmo reduzidos a 10 unidades antes do fim do tempo regulamentar, terem reagido com quatro tentos de uma assentada aos dois golos inaugurais dos 'red devils', que viriam a transformar um 2-4 num 5-4 dentro da última dezena de minutos da meia hora adicional.

O uruguaio Manuel Ugarte, ex-médio de Famalicão e Sporting, logo aos 10 minutos, e o internacional português Diogo Dalot, aos 45+1, adiantaram o Manchester United, mas Corentin Tolisso, aos 71, e o argentino Nicolás Tagliafico, aos 78, ripostaram pelo Lyon.

Apesar da expulsão por duplo cartão amarelo de Tolisso, aos 89 minutos, o conjunto de Paulo Fonseca colocou-se na frente no prolongamento, com golos de Rayan Cherki, aos 105, e de Alexandre Lacazette, de grande penalidade, aos 110, antes da heroica reação da equipa de Ruben Amorim, alicerçada nas sucessivas finalizações do português Bruno Fernandes, de penálti, aos 114, de Kobbie Mainoo, aos 120, e de Maguire, já aos 120+1.

O lateral direito Diogo Dalot foi titular a tempo inteiro, tal como Bruno Fernandes, médio e capitão dos 'red devils', que se impuseram por 7-6 no conjunto das duas mãos e seguem em busca da reedição do êxito logrado em 2016/17, então sob alçada de José Mourinho.

O United entrou no lote de semifinalistas pela quarta vez - e primeira desde a derrota na decisão de 2020/21 frente ao Villarreal -, numa altura em que é 14.º colocado da Premier League, distante dos lugares continentais, e tem na Liga Europa o caminho mais realista para aceder à Liga dos Campeões da próxima época e arrebatar um troféu em 2024/25.

Se Paulo Fonseca já tinha chegado às meias-finais da Liga Europa em 2020/21, quando comandava os italianos da Roma, Ruben Amorim vai estrear-se frente aos espanhóis do Athletic Bilbau, que confirmaram o favoritismo na receção ao Rangers (2-0) - privado de Rafael Fernandes, por não estar inscrito na competição -, após o 'nulo' na Escócia (0-0).

No Estádio San Mamés, palco do duelo decisivo da prova, em 21 de maio, Oihan Sancet começou a desequilibrar de grande penalidade, aos 45+4 minutos, tendo Nico Williams, aos 80, desfeito as dúvidas quanto à terceira presença dos bascos na fase seguinte, tal como aconteceu em 1976/77 e 2011/12, campanhas nas quais foram finalistas vencidos.

A outra meia-final vai ser discutida entre os ingleses do Tottenham, que bateram fora os alemães do Eintracht Frankfurt (0-1), com os quais tinham empatado na primeira mão (1-1), e o bicampeão norueguês Bodo/Glimt, mais eficaz do que a Lazio no desempate por penáltis (3-2), após o êxito caseiro (2-0) e o desaire em Itália (3-1, após prolongamento).

Em Frankfurt, um penálti de Dominic Solanke, aos 43 minutos, bastou para o Tottenham garantir a quinta presença nas 'meias', fase à qual não chegava desde 1983/84, quando venceu a então designada Taça UEFA pela segunda vez, repetindo o triunfo de 1971/72.

A exemplo do Manchester United, o Tottenham está a desiludir na Liga inglesa, com um modesto 15.º lugar, mas não se atemorizou perante o momento do Eintracht Frankfurt, vencedor da competição em 1979/80 e 2021/22 e atual terceiro colocado da Bundesliga.

Em Roma, a Lazio chegou a dar a volta ao Bodo/Glimt com tentos do argentino Valentín Castellanos (minuto 21), do neerlandês Tijjani Noslin (90+3) e do senegalês Boulaye Dia (100), mas Andreas Helmersen (109) - acabaria expulso aos 120 - igualou a eliminatória.

Nos penáltis, os nórdicos converteram três dos cinco pontapés e tornaram-se o primeiro emblema norueguês da história a chegar às 'meias' de uma prova europeia, superando o sexto colocado da Serie A, que até tinha vencido a fase de liga da Liga Europa, mas só marcou por duas vezes nas mesmas cinco tentativas e ainda viu Nuno Tavares - lançado aos 68 minutos e rendido aos 94 - a ressentir-se novamente de queixas físicas recentes.

As 'meias' também serão disputadas a duas mãos, em 01 e 08 de maio, respetivamente, com a decisão da 54.ª edição da segunda prova europeia de clubes prevista para dia 21 do próximo mês.