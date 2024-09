André Cardoso, um dos mais promissores jogadores oriundos dos escalões de formação do Marítimo – clube que representou durante cinco temporadas, desde os juniores à equipa B, sendo que na temporada 2022/2023 chegou a participar num jogo da equipa principal, com o Sporting, para a Taça da Liga- colocou, de forma prematura, um ponto final na carreira. As lesões no joelho direito e todo o doloroso processo de recuperação, que nunca chegou a acontecer em pleno, ditaram o fim da carreira que foi anunciado pelo mesmo nas redes sociais numa mensagem muito sentida.

“Após muita reflexão e ponderação, conversas com as pessoas mais próximas de mim, chega o dia mais difícil da minha vida. Hoje chega ao fim a minha curta carreira futebolística, decidi por um ponto final, forçado.

Após 2 cirurgias ao joelho direito a uma lesão grave, não consigo continuar, muita dor, sofrimento, tentativas de regresso falhadas. Foram anos lindos que vivi, agradeço a todas as pessoas com quem me cruzei nesta caminhada. Foi sem dúvida muito linda, fez de mim um homem melhor e o que sou hoje. Custa meter este ponto final, pois sei, as qualidades e capacidades que tinha. Mas a falta de sorte bateu à minha porta. Lutei muito contra esta lesão, mas foi inevitável, este desfecho. Um agradecimento especial a quem sempre acreditou em mim e a esses mesmos, um pedido de desculpas do tamanho do mundo. Acreditem que neste momento ninguém está a sofrer mais do que eu, mas sei que é a decisão a tomar, para não sofrer mais fisicamente nem psicologicamente. OBRIGADO PAI por todos os anos de luta ao meu lado e por nunca teres desistido de mim. OBRIGADO futebol por tantos anos e experiências e vivências incríveis. Estou pronto para abraçar novos projetos e desafios e que venham eles.

OBRIGADO”, disse André Cardoso que na sua carreira representou ainda o Nacional e o Sporting e o Leixões.