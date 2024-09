PSP evita fuga e intercepta casal estrangeiro após série de roubos no Fórum Madeira

A PSP da Madeira comunicou, esta tarde, a intercepção e identificação de um casal estrangeiro pela prática do crime de furto qualificado em vários estabelecimentos da cidade do Funchal, recuperando os bens furtados com o valor estimado de mais de 3 mil euros.

Conforme a autoridade explica em comunicado, as diligências policiais tiveram início no passado dia 25 de Setembro, após formalização da queixa por parte de um estabelecimento comercial do 'Fórum Madeira', no qual comunicou o furto de 14 perfumes no valor comercial aproximado de 2 mil euros.

"Após visionamento das imagens do referido estabelecimento, os polícias da Divisão Policial do Funchal efectuaram diligências junto de diversos cidadãos, unidades hoteleiras e estabelecimentos de rent-a-car, tendo recolhido informações relevantes que levaram à localização dos suspeitos numa unidade hoteleira do concelho do Funchal".

Assim, logo no dia seguinte, 26 de Setembro, após vigilância ao local onde se encontravam alojados, "foi possível abordá-los no exterior quando já se dirigiam para o Aeroporto, tendo sido possível recuperar os perfumes furtados".

A PSP Madeira explica ainda que quando foram instados a mostrar os seus pertences "foi possível apreender outros artigos furtados de diversos estabelecimentos do mesmo espaço comercial, os quais ainda se encontravam etiquetados e sem facturas, bem como com os sensores de alarme colocados".

Além disso, também foram apreendidos aos suspeitos alicates "que permitem remover os alarmes e invólucros habitualmente utilizados para retirar das lojas artigos furtados sem fazer disparar os alarmes, indiciando-se assim a premeditação para o cometimento dos crimes relatados".

Dada a inexistência de flagrante delito, a PSP Madeira comunica que os cidadãos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de Termo de Identidade e Residência, tendo o processo sido remetido aos serviços do Ministério Público, junto do Tribunal Judicial da Comarca do Funchal.