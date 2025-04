Euro com queda ligeira mas mantém-se nos 1,13 dólares

O euro desvalorizou-se ontem ligeiramente face à moeda norte-americana, mas manteve-se nos 1,13 dólares, no dia em que o Banco Central Europeu (BCE) decidiu avançar com novo corte de 25 pontos nas suas taxas diretoras.

Pelas 18:00 de hoje (hora de Lisboa), o euro seguia a negociar a 1,1351 dólares, quando na quarta-feira, sensivelmente pela mesma hora, estava nos 1,1374 dólares.

O euro também caiu ligeiramente face à libra e ao iene.

O BCE fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1360 dólares.

O Banco Central Europeu decidiu hoje baixar as taxas de juro em 25 pontos base, como já era antecipado pelos mercados, com a decisão a reunir a unanimidade do Conselho do BCE, segundo referiu Christine Lagarde.

Esta é a sétima redução desde que iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024, fazendo com que as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de depósito, às operações principais de refinanciamento e à facilidade permanente de cedência de liquidez sejam reduzidas para, respetivamente, 2,25%, 2,40% e 2,65%.

Do outro lado do Atlântico, o Presidente dos EUA, Donald Trump, criticou hoje o presidente da Reserva Federal dos EUA (Fed), Jerome Powell, que considerou "demasiado lento" a baixar as taxas de juro de referência.

"Já é tempo do mandato de Powell terminar", escreveu Trump na sua plataforma Truth Social.

Na quarta-feira, Jerome Powell referiu que a Fed pode ser paciente, estando bem posicionada para "aguardar com maior clareza" sobre o impacto das tarifas e de outras políticas económicas do Governo Trump, antes de fazer qualquer alteração nas taxas de juros.

Entretanto, no discurso de abertura das reuniões de Primavera do Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial, a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, disse que a instituição vai apresentar previsões económicas na próxima semana e que vão existir revisões em baixa significativas, mas excluindo recessões.

A bolsa em Wall Street negociava hoje mista no início da sessão, dia em que foi noticiado que o presidente executivo (CEO) da Nvidia, Jensen Huang, viajou para Pequim para se encontrar com funcionários chineses e manifestou o desejo de continuar a trabalhar na China.

Esta visita aconteceu um dia depois de ter sido tornado público que Washington vai exigir uma licença para exportar os chips H20 da Nvidia para a China.

Divisas..............quinta-feira............quarta-feira

Euro/dólar............1,1351...............1,1374

Euro/libra............0,85616..............0,85974

Euro/iene.............161,68...............162,16

Dólar/iene............142,43...............142,57